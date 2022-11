No es el momento de una reforma electoral, está fuera de lugar, reitera Coparmex, en Mazatlán

MAZATLÁN._ No es el momento de una reforma electoral, está fuera de lugar y pedimos que no se afecte al árbitro electoral que nos garantiza procesos electorales transparentes, eficientes y ciudadanos, y que tampoco se afecte al Tribunal que revisa, avala o corrige sus decisiones, reiteró Coparmex a través de un comunicado su posicionamiento.

En rueda de prensa ante medios de comunicación, Fernando Valdez Solano, presidente de Coparmex Mazatlán-Sinaloa Sur, leyó el posicionamiento, en medio de la visita del Secretario de Gobernación Augusto López a Mazatlán, a un evento de Concanaco, la tarde de este jueves.

Coparmex refrenda su defensa a la democracia y la autonomía del Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El posicionamiento de Coparmex es el siguiente:

Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, medios de comunicación, en esta rueda de prensa, para informar sobre la Defensa de nuestra Democracia, la defensa del INE Ciudadano.

En COPARMEX queremos refrendar la Defensa de la Democracia, la Defensa de la autonomía tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Hoy estamos llevando a cabo esta rueda de prensa para dejar en claro nuestra postura en contra de una reforma constitucional en materia electoral, pero también en contra de reformas a leyes secundarias.

Nos parece inaceptable que se pretenda debilitar al árbitro electoral y a su independencia.Hoy queremos que los legisladores escuchen a la ciudadanía y que No avalen los cambios que dañan a nuestro Sistema Nacional Electoral y por tanto a la Democracia y a las libertades de todos los mexicanos.

En la Cámara de Diputados dieron inicio al proceso legislativo de la Reforma Electoral propuesta desde el Ejecutivo.

Ayer miércoles 23 se dio a conocer el Dictamen que se pretende aprobar la próxima semana.

Desde Coparmex insistimos: NO ES MOMENTO DE UNA REFORMA ELECTORAL y pedimos que no se afecte al árbitro electoral que nos garantiza procesos electorales transparentes, eficientes y ciudadanos, y que tampoco se afecte al Tribunal que revisa, avala o corrige sus decisiones.

Por eso decimos en términos futbolísticos que la REFORMA ESTÁ FUERA DE LUGAR y hacemos un llamado a todos los legisladores de todos los partidos políticos a que garanticen la neutralidad del INE.

No estamos en contra de las autoridades ni de los partidos políticos; estamos en contra de una reforma electoral regresiva que no fue consensuada con la sociedad y que no representa el interés superior de México.

La defensa de la Democracia exige la participación ciudadana, construir consensos que permitan llegar a acuerdos y compromisos por el bien del país.

Hoy nuestras acciones se enfocan en la defensa del INE que está en riesgo.La marcha de la ciudadanía del 13 de noviembre demostró, entre otras cosas, que la ciudadanía estamos atentos, preocupados y por eso condenamos enérgicamente el ataque al INE.

La marcha fue una de las voces ciudadanas que exigen que el INE se respete, y se expresó en libertad y con respeto caminando, pidiendo a los legisladores No aprobar ninguna reforma electoral.

A todos los legisladores y legisladoras de la Cámara de Diputados les pedimos que asuman su responsabilidad de respetar la Constitución y de no aprobar ninguna ley que atente contra nuestra Constitución. Les pedimos cuidar al árbitro electoral para que tenga las condiciones indispensables para hacer el trabajo asignado.

Los convocamos a pensar en México y no en los intereses particulares de ningún partido político. México quiere seguir viviendo en democracia y es su responsabilidad que así sea.No queremos regresar a esquemas fracasados del pasado.

Los ciudadanos nos sentimos orgullosos de tener un sistema electoral que es ejemplo a nivel mundial y que ha logrado que tengamos alternancia de partidos en el poder los últimos 22 años, al igual que en muchos Estados de la República.

Vivir en democracia nos permite tener un piso parejo para todos los aspirantes a un cargo de elección popular, y que los ciudadanos podamos premiar o castigar con nuestro voto a quienes hacen mal o buen trabajo que les es encomendado.

Hacemos un llamado especial a los jóvenes, a las mujeres, y a todo ciudadano de bien, a que participen en la Defensa de la Democracia, pues es la defensa de su futuro.Sabemos que muchos no vivieron la época de los grandes fraudes electorales, cuando había un solo candidato o cuando un solo partido ganaba todas las elecciones y era el Gobierno el que organizaba y calificaba las elecciones, cuando no había una credencial para votar con fotografía que sirviera de identificación universal.

La época en la que no había competencia real porque no existía esta equidad.Por eso nuestro llamado es para que no permitan que les arrebaten sus derechos ni que dañen sus libertades.

Defender la democracia es defender la libertad de elegir a nuestros gobernantes y de exigirles que cumplan con lo que prometieron.

Los llamamos a participar activamente para que su futuro en democracia no les sea arrebatado.

Muchas Gracias por atender esta convocatoria a esta rueda de prensa.