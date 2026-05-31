‘No es fácil controlar los penales’, señala Vicario tras riña en Aguaruto

MAZATLÁN._ Tras la riña en el Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán, que dejó siete internos fallecidos y uno herido, el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, Jaime Aguilar Martínez, expresó que no es fácil controlar los penales donde hay temas de seguridad, pero también sobrepoblación.

“Sí hay esa parte (de inseguridad), pero hay otras partes más, hay que recordar un poquito que muchos de nuestros lugares donde hay presos están sobrepoblados, hay ciertas situaciones que a veces no son tan fáciles ahí de poder controlar y pueden salirse de control, y a veces uno puede buscar la manera más inmediata (de explicarlo), que pues son los grupos antagónicos que pudiera haber o es una cuestión de reacción en contra de la autoridad, mucha cosas”, comentó el Padre.

“Pero otras también hay que verlas desde aquí, no es tan fácil para muchas personas estar encerradas y mucho menos tanto tiempo y ante ciertas condiciones. Yo no sé en realidad cuáles sean las condiciones, yo aquí varias veces fui a celebrar al penal de aquí de Mazatlán y algunas condiciones estaban no muy favorables y otras sí tienen un poquito mejor, pero sí es muy tremenda la situación”.

El sacerdote añadió que cuando uno platica con los internos todos dicen que son inocentes, pero no es ese el punto, sino por qué surge todo eso y no solamente puede ser lo que actualmente hay de violencia, sino que hay otros elementos que también influyen para que pueda haber ese tipo de situaciones con la riña de este domingo en el penal de Culiacán.

“Es que así sucede, no es tan fácil controlarlo todo ni se puede estar en todas las cosas”, continuó el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.