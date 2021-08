No es que no queramos volver a las aulas, no hay condiciones: Maestros

No es que no haya deseos de volver a las clases presenciales, simplemente es que no hay condiciones para ello, señalaron docentes de las secciones 27 y 53 del Magisterio sinaloense.

Carlos, quien pidió anonimato, es maestro de una secundaria en Sinaloa, es de la sección Federal; él opinó que hay ganas de los docentes para volver a las aulas, pero no se puede apostar por la salud de los niños y los maestros para este regreso a clases presenciales.

“No estamos de acuerdo, ahorita, claro que es muy importante por todo lo que se ha mencionado desde el Gobierno federal, pero la cuestión de la salud es un problema muy fuerte, no es un no querer volver por cuestión de falta de ganas de volver, sino es que las condiciones que tenemos del sistema de salud y de las escuelas no están en las mejores condiciones”, indicó.

“También hay que priorizar la salud de los niños y adolescentes, que es lo más importante, nosotros estamos vacunados, tenemos una protección. No hay evidencia científica aún de que se requiera la vacunación de los niños, pero yo creo que ahorita en este caso nadie quiere caer en una situación experimental”, añadió.

El educador explicó que en efecto, tal y como lo dicen las autoridades estatales y federales, para el aprendizaje de los niños es mejor estar en clases presenciales, sin embargo, con los altos niveles de contagios es complicado y riesgoso.

“Los profes queremos volver porque a nosotros también nos hace falta ese contacto con los alumnos, pero la situación de salud de los alumnos nos hace meter una especie de freno, por como está ahorita la pandemia en este momento”, añadió.

Mónica, maestra de una escuela rural de la sección 53, señaló que donde imparte clases, también se mostró en contra de volver de manera presencial.

“Nada más donde daba clases nos dijeron que fallecieron dos alumnos, los dos iban en sexto e iban a pasar a primero de secundaria. La verdad en este momento me opongo dado que hay mucho miedo y muchos contagios”, indicó.

De acuerdo con un análisis realizado por Noroeste, desde que inició la pandemia se han presentado 2 mil 716 contagios en personas menores de edad, de las cuales, han fallecido 24.