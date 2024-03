MAZATLÁN._ Tras el video publicado en redes sociales por el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, donde denunció persecusión política por parte de Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, en el frente de oposición aseguran que “El Químico” es un cínico.

Durante una conferencia de prensa en las oficinas del Partido Acción Nacional en Mazatlán, los dirigentes del PRI, PAN y PRD en el puerto y Eduardo Ortíz Hernandez, candidato a Senador por la república, fueron cuestionados acerca de lo sucedido.

¿Dónde están los demás involucrados con “El Químico”?

José Luis Arreola, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, comentó acerca del caso de Benítez Torres quien apuntó al hoy también vinculado a proceso por desempeño irregular de la función pública, como un cínico y no cómo un químico, añadió que el ex primer edil se quiere victimizar.

“Aquí en Mazatlán no tenemos un Químico sino tenemos un cínico en toda la extensión de la palabra. Se quiere victimizar de un fraude que va a destino penal y que es cárcel, por un contrato que él mismo reconoce que no licitó y se brincó las reglas y poco a poco lo fueron dejando solo”, expresó José Luis Arreola.

Arreola dijo que si bien no defiende el caso de Benítez Torres, aseguró que en Sinaloa la ley es selectiva, pues cada quién es responsable de sus actos y a “El Químico” se le mira tembloroso y hay quienes andan sin preocupaciones como Édgar González Zataráin, Alcalde de Mazatlán.

“¿Por qué él está así (Químico) y por qué Édgar no? Édgar está muy a gusto, ahí en la camioneta, no sale de su oficina en el aire acondicionado. Hay muchos más responsables aquí ¿Dónde están los que estuvieron ahí? el de Servicios Públicos Municipales, la que estaba en Compras, el Tesorero, la Oficial Mayor y no se ha hecho nada por los 400.8 millones de pesos”, añadió.

Apuntó que “El Químico” se victimiza porque fue abandonado por su fuerza política y su equipo de trabajo y buscarán que no solo se le dé sentencia al ex Alcalde sino a todos los implicados en el caso de las luminarias.

Está congelado el caso que implica a “El Químico”: PAN

Por su parte, Evaristo Corrales, explicó que a lo largo del tiempo del capítulo que implica “El Químico”, se ha congelado el caso y por ello no ha avanzado.

“Políticamente desde mi punto de vista se ha congelado este proceso y precisamente por esto no ha avanzado. Si finalmente procedió la destitución de “El Químico” como Presidente Municipal de Mazatlán, evidentemente hay evidencias contundentes sobre el mal uso de los recursos públicos”, expuso Evaristo Corrales.

Dijo que coincide con su compañero José Luis Arreola en que hay más implicados en el caso y se maquina el no dar un seguimiento para probablemente terminar con el caso a través de un carpetazo.

Comentó que lo sucedido con “El Químico” Benítez Torres por medio del material que compartió, es una clara evidencia de la confrontación interna que vive Morena producto del reparto de candidaturas y los compromisos que tienen.

“Es parte de ese jaloneo y ese golpeteo en el que vemos prácticamente todos los días en muchos estados del país en el que los morenistas se están enfrentando y disputando el poder y a eso se deben los señalamientos que el Químico está haciendo”, mencionó.

Fue un claro robo de más de $400 millones: PRD

Por su parte, Aarón Flores Estrada, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Mazatlán, comentó que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, ha mentido acerca de la aplicación de la ley y lo que se vive en Mazatlán es pura impunidad.

“No es posible que un hecho visto a la luz del día y comprobado, no tiene a la gente dónde debe estar, en la cárcel. Lo mismo hicieron con ‘El Químico’ Benitez, quitarlo del puesto pero no lo han juzgado, pura impunidad y mentiras, no podemos seguir así en nuestro país y en Sinaloa, tenemos que aplicar la ley”, aseveró Aarón Flores.

Resaltó que lo sucedido con Benítez Torres es uno de los hechos más bochornosos en la historia de Mazatlán, aseguró que fue un claro robo de más de 400 millones de pesos.