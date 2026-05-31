No es tan fácil controlar los centros penitenciarios: Vicario General de la Diócesis de Mazatlán

Tras la riña en el Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán, que dejó siete internos fallecidos y uno herido, el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, Padre Jaime Aguilar Martínez, expresó que no es fácil controlar los penales donde hay temas de seguridad, pero también sobrepoblación y no es fácil para una persona estar encerrada.

“Sí hay esa parte (de inseguridad), pero hay otras partes más, hay que recordar un poquito que muchos de nuestros lugares donde hay presos están sobrepoblados, hay ciertas situaciones que a veces no son tan fáciles ahí de poder controlar y pueden salirse de control y a veces uno puede buscar la manera más inmediata (de explicarlo), que pues son los grupos antagónicos que pudiera haber o es una cuestión de reacción en contra de la autoridad, mucha cosas”, añadió el padre Aguilar Martínez.

“Pero otras también hay que verlas desde aquí, no es tan fácil para muchas personas estar encerradas y mucho menos tanto tiempo y ante ciertas condiciones, yo no sé en realidad cuáles sean las condiciones, yo aquí varias veces fue a celebrar al penal de aquí de Mazatlán y algunas condiciones estaban no muy favorables y otras sí tienen un poquito mejor, pero sí es muy tremenda la situación”.

En entrevista momentos después de celebrar la misa de las 9:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, añadió que cuando uno platica con los internos todos dicen que son inocentes, pero no es ese el punto, el punto es por qué surge todo eso y no solamente puede ser lo que actualmente hay de violencia, sino que hay otros elementos que también influyen para que pueda haber ese tipo de situaciones con la riña de este domingo en el penal de Culiacán.

“Es que así sucede, no es tan fácil controlarlo todo ni se puede estar en todas las cosas, hace poquito una Gobernadora decía que estaban trabajando muy bien acerca de los apagones y pues ahí tuvieron un apagón, pero no por eso significa que la cuestión está peor, pues es que sí son cosas”, continuó el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

“Yo me fijo mucho en la cuestión de que hay muy poco mantenimiento en las cosas importantes y parece ser que a veces esa cuestión, yo me fijo en Ciudad de México, por ejemplo en el Metro tiene muy poco mantenimiento, aquí por ejemplo la cuestión de las subestaciones de energía eléctrica o la misma Termoeléctrica a veces el mantenimiento”.

Agregó que en el caso de Correos de México algunas de las personas trabajadoras decían que no les han dado lo que antes tenían para estar en las condiciones que tenían ahí y ya vienen las altas temperaturas y eso es insoportable si no se tiene algún aparato de aire acondicionado o algo que los aliente un poco, incluso a veces hasta material y ahí es donde se ven estas cuestiones.

“Y a veces pienso que uno de los factores es que a lo mejor no ha llegado todo eso que se requiere de mantenimiento para diferentes áreas y eso también es otros poquito de lo que nos puede decir acerca de cómo está la situación, no quiere decir que sea la única ni que sea la más carente, pero sí por lo menos desde la experiencia de muchas personas es la inmediata”, recalcó el padre Aguilar Martínez.