No es tan fácil sofocar la inseguridad que se vive en Sinaloa: sacerdote

MAZATLÁN._ No es tan fácil sofocar la crisis de inseguridad que se vive en Sinaloa y en algunas regiones del País; el gobierno puede utilizar todo el aparato de fuerza, pero a veces es rebasado, consideró el vicario general de la Diócesis de Mazatlán, Jaime Aguilar Martínez.

“Si son cosas de Dios permanecen, si son cosas de los hombres desaparecen, aquí esto es una cuestión de cosas de los hombres y esto por lo menos desde ese criterio esa no es que se quiera que se destruya el hombre, no, pero a veces es el mismo hombre que se destruye a sí mismo”, comentó el sacerdote.

“Dicen algunos que el gobierno agarre lo que tiene la capacidad para poder utilizar todo el aparato militar, policíaco, todo lo que tienen para poder sofocar esto; creo que le puede rebasar porque no está tan fácil, por lo menos hablan del periodo de (ex Presidente Felipe) Calderón, que desató una guerra y no sé qué tanto, pero por lo menos lo intentó, que no hubo más ayuda esa es otra cuestión, pero sí está complejo”.

Aguilar Martínez reiteró que sofocar la inseguridad es más complejo de lo que parece, no es tan fácil y mucho menos meterse, porque sí hay muchas situaciones en que llega uno a decir que ya no camina más hacia allá.

“Le pongo el ejemplo de las madres buscadoras, ya no pueden pasar más allá de localizar un lugar y es todo, porque no hay ayuda de ningún tipo y ahí es donde viene la desesperación, dicen algunos es el cansancio emocional, pues da uno por último, como se decía en el box, pues tirar la toalla y también eso es frustrante, en lugar de que hubiera un poquito más de cuestiones que pudieran ayudar a cómo enfrentar esta situación”, reiteró el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán.

“Es que no hay maneras claras y concretas para poder enfrentar esto, el ser humano somos complicados y nos complicamos más por querer ser mejores, se decía antiguamente en los romanos especialmente en el Derecho acerca de que la manera de buscar los mejores derechos puede ser la manera de ser más injustos”.