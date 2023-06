”El dato duro de lo sucedido, del hecho, porque obviamente esto lleva un procedimiento y dentro del procedimiento en todo caso debiera estar un acta del Comité de Adquisiciones, con sesión o sin sesión porque ya ves que antes no se hacían las sesiones, era así muy práctico, pero no existe esa acta”, expresó González Zataráin la mañana de este viernes ante personal de medios de comunicación.

”Entonces no existe por lo tanto un acuerdo del Comité de Adquisiciones, si no existe pues obviamente fue una compra directa, una compra directa es pues una instrucción al Tesorero para que se comprara, lo que yo sé porque nosotros obviamente supimos del hecho hasta que no vimos los vehículos ahí, cómo los compramos, pues no sabíamos hasta ahora que resulta, en lo particular en ese entonces no me encargaba de procedimientos de ese tipo”.

El pasado jueves 1 de junio a Benítez Torres se le imputó el delito de desempeño irregular de la función pública por la compra de dos vehículos tipo sedán y cinco motocicletas por un monto total de 575 mil 395 pesos que fueron sorteados y regalados en el festejo del Día de las Madres del año pasado.

Luego de que la defensa del ex Alcalde y ex Secretario de Turismo de Sinaloa solicitó la duplicidad para la resolución de su situación jurídica por 144 horas, será en audiencia del 6 de junio a las 10:00 horas cuando en la Sala A del Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral Zona Centro cuando le determinarán si le dictan o no auto de sujeción a proceso.

González Zataráin expresó que en ese tiempo cuando se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán no se encargaba de procedimientos de ese tipo.

”Era parte del Comité (de Adquisiciones), pero como no había pasado por el Comité pues lógicamente no estaba enterado porque no había pasado por el Comité y en aquel entonces nos habían pedido que quien quisiera, tampoco era obligatorio, aportar, apoyar con algunos regalos lo hicieran, los funcionarios, nosotros lo hicimos, cada quien aportó lo que quiso y pudo, aclaro, no era obligatorio”, reiteró el Alcalde.

”Y en el caso este el procedimiento hay un dato muy importante, se entrega un vehículo más el día de la rifa que el señor dice: va un vehículo más (aparte del que originalmente estaba destinado para rifarse), luego lo vamos a comprar, mañana, el lunes o algo así, por ahí está en video, pues díganme ustedes si eso tiene procedimiento, estoy rifando algo que todavía no lo compro y que ya lo rifé, pues no tiene procedimiento”.

Recordó que se trata de un tema de adquisiciones que se hicieron sin los procedimientos y que a la hora que llegan las denuncias empiezan las culpas, pero es muy sencillo, hay una orden, quién la dio y hay una compra, quién la hizo.

”Es un tema ahí de estas adquisiciones que se hicieron sin estos procedimientos que a la hora que llegan las cosas de denuncias pues empiezan las culpas y empiezan a, pero es muy sencillo: hay una orden, quién la dio y hay una compra, quién la hizo, punto”, subrayó el Alcalde.

También manifestó que avanza bien el procedimiento donde denunció que le falsificaron su firma en el acta para la adquisición de luminarias a Azteca Lighting y falta que la autoridad correspondiente emita la resolución.

Por los contratos de adquisición directa de luminarias a esa misma empresa el ahora ex Alcalde Benítez Torres y otros exfuncionarios también enfrentan denuncias y se solicita la reposición a la Comuna de 60 millones de pesos que dio de anticipo por el contrato de adquisición directa de 2 mil 139 luminarias por cerca de 400.8 millones de pesos, que después se dijo fue rescindido.