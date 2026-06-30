No existe reporte de que sismo cerca de Guasave se haya sentido en Mazatlán y el sur de Sinaloa: Protección Civil

Hasta cerca de las 13:30 horas no se tenía reporte de que el sismo de 6.1 grados que se registró a 116 kilómetros al suroeste de Guasave se haya sentido en Mazatlán y el sur de Sinaloa, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Aquí no tenemos ahorita reportes, estamos monitoreando tanto zona urbana, zona rural, al momento no tenemos reporte de que se haya sentido por esta zona, básicamente el sur del estado podemos decir (que no se tienen reportes de que se haya sentido dicho movimiento telúrico)”, expresó Osuna Tirado en entrevista telefónica.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, a las 13:45:36 horas, tiempo del centro del país, 12:45:36 horas, tiempo del Pacífico, se registró un sismo con intensidad de 6.1 grados en la escala de Richter, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, latitud 24.712 grados, longitud -109.130 grados, con una profundidad de 5 kilómetros, en lo que es el Golfo de California.

Osuna Tirado manifestó que donde se sintió el sismo fue en el centro y norte del estado, ya que sí estuvo fuerte en esas áreas, generado por el movimiento de las placas tectónicas en esa parte de la República Mexicana.

Ante la presencia de un sismo recomendó a la población a guardar la calma, estar pendiente de las fuentes de información oficiales.

“Y sobre todo donde tengamos ese tipo de actividades lo más conveniente es evacuar los edificios, no hay que correr, no hay que empujar, no hay que gritar y evacuar de manera segura y marcar al 911”, precisó el Coordinador Municipal de Protección Civil en Mazatlán.

Dijo que se debe esperar a que el Servicio Sismológico Nacional emita el contexto de qué es lo que generó este movimiento telúrico la tarde de este martes, lo más seguro es que sea generado por las placas tectónicas que se mueven en esa zona del país.