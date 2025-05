$!‘No festejamos nada, lo que hacemos es salir a buscarlos’

MAZATLÁN._ Un día más en el calendario es en lo que se ha convertido el 10 de mayo, Día de las Madres, para las mamás buscadoras, quienes solo ven en esta fecha una jornada que resalta el dolor de una ausencia de aquellos hijos que no están. Mientras que en miles de hogares de México, el Día de las Madres se viste de flores, abrazos y un sinfín de presentes especiales, en otros más, el silencio tiene un peso mucho mayor que cualquier regalo. Estos últimos son los hogares en donde se encuentran las madres buscadoras del colectivo “Por las Voces Sin Justicia”, mujeres que desde el día que sus hijos desaparecieron, ya no tienen nada que celebrar. Para Olga Reyes Rosales, Ricarda Soto Escalera, Sendy Elizabeth Ibarra Ornelas, Silvia Patricia González Serrano y Marisela Carrizales Domínguez, el significado de ser madre ahora significa luchar, vigilar y la promesa diaria de nunca detenerse. En cada una de ellas, el 10 de mayo solía ser un día especial, en el que se festejaba en familia envuelto en un ambiente emotivo, pero hoy es solo otro recordatorio de que un hijo no está.

‘Me hace falta mi hijo y no hay nada que festejar’: Olga Reyes Para Olga Reyes Rosales, desde hace cinco años, durante el Día de las Madres no hay nada que celebrar en su hogar, pues desde que Pablo Ismael fue privado de su libertad, ha quedado un enorme vacío en casa. “El Día de las Madres es un día normal, no se celebra en mi casa. Me hace falta mi hijo y no hay nada que festejar, hay una silla vacía, que es el lugar de él. Es un dolor tan grande que no esté en casa, que nos afecta a todos”, comentó. “No hay Día de las Madres, no hay Día del Padre, no se celebra nada más porque me hace falta mi hijo”. Olga comparte que este no ha sido un proceso sencillo, pues ha afectado a cada miembro de la familia, lo que ha cambiado sus rutinas y generado una monumental incertidumbre que los asecha día con día. “Ha sido algo muy difícil. No puedo estar en mi casa, cambió todo, mi esposo, mis hijos, es un dolor tan grande porque no sabes dónde buscar, dónde está, ni qué pasó. No sabes nada. Es una incertidumbre horrible el no tener a tu hijo a tu lado”, dijo.







‘Ya no soy la misma, es como si no estuviera o que estoy muerta en vida’: Ricarda Soto Por su parte, otras madres comparten una historia similar, pero con distintos nombres, como es el caso de Ricarda Soto, para quien el 10 de mayo dejó de ser motivo de celebración al desaparecer su hijo, Alex. “No es fácil para mí el Día de las Madres pues mi hijo desapareció el 8 de mayo del 2021. La vida no es igual para nosotros, siempre estamos con la esperanza de volver a encontrarlo, pero la verdad es que siento que la vida ya se me acabó”, expresó Ricarda. “Ya no soy la misma, es como si no estuviera o que estoy muerta en vida. Es un dolor inexplicable, algo muy doloroso que no le deseo a nadie. Ya no hay 10 de mayo para mí”. Con una voz entrecortada, Ricarda señaló que el Día de las Madres le da igual, pues su prioridad es la misma a la de miles de madres de desaparecidos en México: poder encontrar algún día a su ser querido. “Eso para mí quedó fuera desde que desapareció mi hijo. Siempre estamos con la esperanza todas las madres que tenemos familia desaparecida de que algún día los encontraremos”, recalcó.







‘No puedo estar festejando algo si a él no lo tengo’: Sendy Ibarra En el caso de Sendy Ibarra Ornelas, la reciente ausencia de Jesús Alejandro ha sido un duro golpe para la familia entera, donde no hay nada que festejar debido a que este año no contará con uno de sus hijos. “No puedo estar festejando algo si a él no lo tengo, tengo otro hijo, pero no puedo estar festejando sin tenerlo a él. Mi mamá me dice que mientras él esté ausente, ya no es la misma”, dijo. “No hay cumpleaños ni nada, porque va a hacer falta él en la mesa, su silla estará vacía. Ahora espero la llamada y la visita que nunca llegará”.







‘No tenemos nada que festejar’: Silvia Patricia De igual forma, Silvia Patricia González Serrano sabe que no hay una fecha para festejar desde hace cinco años desde que el dolor por la desaparición de José Eduardo se apropió de su vida, un dolor que le acompaña día con día recordándole a su único hijo. “Mi madre está conmigo y las dos la pasamos igual, encerradas en casa sin tener que acudir a algún lado, igual ella me entiende, no tenemos nada que festejar. Hay personas que nos critican porque esto ya pasó, que la vida sigue, y es cierto, pero la vida sigue con dolor”, expresó. “Es un dolor que no se quita, aminora cuando estás tranquila, pero no hay nada que lo quite, porque todo me recuerda, en este caso a mi hijo. No hay nada que no lo haga o me haga sentir mal de no tenerlo”.







’Nos hace falta él, entonces no festejamos nada’: Marisela Carrizales El dolor que comparte cada una de las madres hace un eco inmenso durante esta fecha, tal y como lo señala Marisela Carrizales Domínguez, quien no sabe de su hijo Ismael Alejandro desde el año 2020, dejando un proceso desgastante en ella y su familia. “Ha sido un duro proceso que estamos llevando en ausencia de él, ya no es lo mismo, mi casa no es lo mismo, nos hace falta él, entonces no festejamos nada, lo que hacemos en mi lugar es salir a buscarlo”, compartió. “Es algo muy duro que te arrebaten a alguien de tu familia, más a un hijo, un hijo que tenía planes, una vida por cumplir, que te lo quiten de la noche a la mañana y más que no hemos podido encontrarlo a pesar de todas las búsquedas, es algo muy desgastante”.







Una fecha con nuevo significado Para muchas mamás buscadoras en el País, el 10 de mayo, Día de las Madres, se ha convertido en una fecha simbólica para alzar la voz, pues mientras muchas familias celebran, ellas programan búsquedas para recordar que aún hay muchas personas desaparecidas y familias que siguen en su lucha por encontrarlos. “Es un día muy triste, yo estoy con él y lo tengo en el pensamiento todos los días, y este día es muy triste, entonces para llevar un poco mi dolor, salgo a búsqueda y se la dedico a mi hijo ese día, en especial para buscarlo a él”, dijo Marisela. De esta forma, tanto ella, como muchas más han cambiado los festejos por jornadas de búsqueda, realizando intensas caminatas con pico y pala en mano y la esperanza de encontrar una señal que les pueda devolver un poco de paz. “No siempre voy a búsquedas porque da miedo, ya ha habido amenazas a compañeras, y tengo aparte otro hijo, pero los días 10 a veces si nos vamos a búsqueda”, señaló Ricarda. “Yo no he podido salir en búsqueda por los cuidados que debo tener por mi lupus e insuficiencia renal, y esto me duele, pero mis compañeras me apoyan porque saben por el proceso que estoy pasando de salud”, agregó Silvia.