No habrá despido de funcionarios... por ahora, advierte Secretario del Ayuntamiento

No habrá despidos, ni debe haber renuncias, luego de que Luis Guillermo Benítez Torres renunciara como Alcalde de Mazatlán, dado que quien llegue, debe decidir con quién trabaja y a los funcionarios que designará o removerá, señaló Édgar Augusto González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento.

Explicó que lo ideal es que no se presenten renuncias, dado que al final, tienen que llevar el aval del Presidente Municipal, por ende, quien tenga pensando hacerlo, lo mejor es esperar a que alguien ocupe el lugar que dejó vacante Benítez Torres.





¿Ha habido renuncias?

“No, y no debe de haberlas, y les voy a decir por qué, porque hay que esperar la asignación y se hagan entonces los cambios y las entregas, que la persona que llegue haga todo ese proceso, no tiene caso que nos anticipemos cuando hay un procedimiento de entrega de recepción que se tiene que hacer en su momento”, respondió.





“Hay que esperar indicaciones, yo estaré muy atento a las indicaciones que tanto el Congreso, del área del Gobierno del Estado y el propio Cabildo, de manera conjunto vayamos tomando, me acabo de reunir con los regidores, precisamente para eso, para que ahorita, mientras estamos en esta forma de encargados del despacho, ellos estén de la mano con un servidor coadyuvando para que esto no se paralice”, añadió.

El único despido que sí es un hecho es el de David Ibarra, quien dirige Servicios Públicos, y deberá dejar todo listo para más tardar este 25 de octubre.

“Me está entregando, ya no, en el caso de él sí se dio una baja (David Ibarra), yo se las anuncié, desde el viernes se le notificó su baja”.





¿Usted dio la orden?

“Fue procesada por el área jurídica, porque él tiene un procedimiento, precisamente por eso el Alcalde desconocía el tema, lo que el Alcalde sabía es que había un procedimiento, fue jurídico, precisamente ante el Órgano Interno tiene otro procedimiento, hoy tiene que terminar de entregar todo”.





Mencionó que no aspira a la Alcaldía, sobre todo porque no se trata de una contienda electoral, dijo que se conducirá conforme a la situación, y de momento queda como encargado del despacho de Presidencia.





¿Hay una aspiración de usted a la Alcaldía?

“Yo no tengo porqué aspirar porque esto no es una contienda electoral... no hay hasta el momento nada de ese tema, yo me voy a concretar a hacer lo institucional, el documento se entrega al Congreso”.