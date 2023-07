No hay desacuerdos entre los partidos por la ausencia del PAN y Movimiento Ciudadano en la conferencia de prensa convocada por el Frente Cívico Nacional, afirmó Paola Gárate Valenzuela, dirigente estatal del PRI en Sinaloa.

En entrevista con un medio de comunicación local, Gárate Valenzuela informó que el Frente Cívico Nacional convocó a reunión este jueves en seguimiento a juntas anteriores con el PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, pero estos últimos no se presentaron.

“La intención es el diálogo, el acercamiento en sentido general, pero eso no significa nada el hecho que hoy no estuvieron, no significa que no hayamos estado antes”, expuso la priísta.

Aseguró desconocer el motivo por el que no fueron las dirigencias del PAN, encabezada por Roxana Rubio Valdez; y de Movimiento Ciudadano, liderada por Sergio Torres Félix.

“Estamos firmes, está contundente la alianza nacional de los tres partidos, la estatal, la municipal, la cosa es que vamos juntos en todo”, dijo.

Gárate Valenzuela afirmó que la alianza denominada Frente Amplio por México, integrada por el PRI, PAN y PRD sí está asegurada.