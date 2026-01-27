$!No hay incremento de recursos para Seguridad y Obra Pública en Mazatlán: OCM

No se puede presumir que se le hayan asignado mayores recursos a Seguridad Pública y Obras Públicas en el Presupuesto de Egresos 2026 del Gobierno Municipal que es de 3 mil 473 millones 855 mil 987 pesos, subrayó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro. “Por qué Seguridad Pública, primero por el contexto que estamos viviendo, segundo. porque fue una de las partidas que se dijo que se le habían asignado mayores recursos en este presupuesto, entonces nos dimos a la tarea de analizar ese mayor recurso en este Presupuesto en 2026, vemos que efectivamente se le asignan 5 millones de pesos en este ejercicio a la compra de equipamiento, fusiles, pistolas, chalecos y cargadores, pero hay que también considerar que en el ejercicio anterior no se le había destinado presupuesto para la compra de equipo”, continuó Rojo Navarro. “Y no se puede decir que se le está destinando mayor apoyo a la Seguridad Pública cuando en temas de capacitación y adiestramiento a los elementos de Seguridad Pública disminuye su presupuesto, cuando los estímulos a los agentes de Seguridad disminuyen y también las becas siguen exactamente igual y apoyo a útiles escolares sube 50 mil pesos”.





Entonces no se puede presumir que se le está dando mayor recurso a Seguridad Pública, decirles que les van a comprar herramientas de trabajo cuando se están descuidando factores importantísimos que van directamente al trabajador, a la gente, a la familia del trabajador, directamente a su bienestar, se está viendo que se está disminuyendo esa parte, reiteró Rojo Navarro en conferencia de prensa este martes. En la primera conferencia de prensa de dicho organismo ciudadano en lo que va de año precisó que otro rubro muy importante, que es el de la Obra Pública, también se dijo que se le habían dado mayores recursos para el ejercicio fiscal 2026. Precisó que en el 2022 se asignaron para ese rubro 8.96 por ciento del Presupuesto de Egresos al destinarle 301 millones de pesos, en 2023 hubo un decremento, a pesar del incremento que se vio que hubo de 400 millones en el Presupuesto total para el Municipio de Mazatlán de 2022 a 2023, en Obra Pública se ve lo contrario se ve una disminución de más de 2 por ciento cuando debió haber crecido en la misma proporción que crecieron los ingresos de un año para otro, pero nos e ve así.



