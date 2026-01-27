$!No hay incremento de recursos para Seguridad y Obra Pública en Mazatlán: OCM

No se puede presumir que se le hayan asignado mayores recursos a Seguridad Pública y Obras Públicas en el Presupuesto de Egresos 2026 del Gobierno Municipal que es de 3 mil 473 millones 855 mil 987 pesos, subrayó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.
“Por qué Seguridad Pública, primero por el contexto que estamos viviendo, segundo. porque fue una de las partidas que se dijo que se le habían asignado mayores recursos en este presupuesto, entonces nos dimos a la tarea de analizar ese mayor recurso en este Presupuesto en 2026, vemos que efectivamente se le asignan 5 millones de pesos en este ejercicio a la compra de equipamiento, fusiles, pistolas, chalecos y cargadores, pero hay que también considerar que en el ejercicio anterior no se le había destinado presupuesto para la compra de equipo”, continuó Rojo Navarro.
“Y no se puede decir que se le está destinando mayor apoyo a la Seguridad Pública cuando en temas de capacitación y adiestramiento a los elementos de Seguridad Pública disminuye su presupuesto, cuando los estímulos a los agentes de Seguridad disminuyen y también las becas siguen exactamente igual y apoyo a útiles escolares sube 50 mil pesos”.
Entonces no se puede presumir que se le está dando mayor recurso a Seguridad Pública, decirles que les van a comprar herramientas de trabajo cuando se están descuidando factores importantísimos que van directamente al trabajador, a la gente, a la familia del trabajador, directamente a su bienestar, se está viendo que se está disminuyendo esa parte, reiteró Rojo Navarro en conferencia de prensa este martes.
En la primera conferencia de prensa de dicho organismo ciudadano en lo que va de año precisó que otro rubro muy importante, que es el de la Obra Pública, también se dijo que se le habían dado mayores recursos para el ejercicio fiscal 2026.
Precisó que en el 2022 se asignaron para ese rubro 8.96 por ciento del Presupuesto de Egresos al destinarle 301 millones de pesos, en 2023 hubo un decremento, a pesar del incremento que se vio que hubo de 400 millones en el Presupuesto total para el Municipio de Mazatlán de 2022 a 2023, en Obra Pública se ve lo contrario se ve una disminución de más de 2 por ciento cuando debió haber crecido en la misma proporción que crecieron los ingresos de un año para otro, pero nos e ve así.
“En el 2024 sí hay un incremento considerable entre un ejercicio y otro y recupera el 11.4, pero vemos también que de 2023 a 2024 crecieron 400 millones de pesos en Presupuesto (total del Municipio), entonces el incremento que se da en Obra Pública es mínimo, lo mismo para 2025 y no se diga en 2026, 2026 se le está designando el 11.22 por ciento del Presupuesto total de Egresos para el ejercicio”, reiteró Rojo Navarro.
“Entonces no se puede decir que se le está dando mayores recursos a Obra Pública cuando vemos que el 2026 todavía es menor al recurso que se le destinó en el 2024, ahorita en el 2026 se le están destinando 389.7 millones de pesos en 2024 se le destinaron 391.2, todavía estamos por debajo de 2024, entonces esta es la realidad, el discurso es una cosa, pero los números son otros”.
Subrayó que no se le ha destinado ni siquiera el 12 por ciento anual del Presupuesto de Egresos a Obra Pública cuando es uno de los rubros importantísimos para muchos factores dentro de la ciudad.
De acuerdo con los datos que presentó en la conferencia de prensa, para Obra Pública en el 2022 se destinaron 301.7 millones de pesos, en el 2023 fueron 285. 07, en el 2024 se asignaron 391.2 millones de pesos, en el 2025 fueron 335.7 millones y en el 2026 se destinan 389.7 millones, lo que representa 1.54 millones menos que lo que se destinó para ese rubro en 2024.
Además, expresó que en el caso de los Programas Sociales no se debe perder de vista que este año se entra en el periodo preelectoral del 2027.
“Pero qué vemos en estos programas sociales, al menos nosotros desde Observatorio Ciudadano no hemos encontrado reglas de operación, no sabemos cómo aplica el Peso a Peso, el 50-50, no sabemos cuál es la población objetivo, no sabemos cuáles son los procedimientos para allegarnos a estos programas sociales porque no conocemos las reglas de operación y es importantísimo que un programa social lo primero que debe de haber, antes de que haya el programa es las reglas de operación”, enfatizó Rojo Navarro.
“Por qué, porque se presta para muchas cosas: clientelismo, uso electoral uso político y demás; pero no nada más identificamos eso, también identificamos tres nuevos programas sociales para este año que es Pinta tu Casa, Apoyo a ganaderos y Apoyo a pescadores, reglas de operación no las conocemos”.