No hay instrucciones de la 4T para subsidiar de nuevo el diésel marino: Villalobos

Aunque dijo no saber si ha habido corrupción o no con el subsidio que se daba al diésel marino, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, manifestó que los apoyos en el caso de la pesca se han canalizado directamente a los pescadores a través del Bienpesca y no hay instrucciones para otorgar nuevamente ese apoyo al diésel marino.

“No sabemos si ha habido corrupción o no, es muy difícil (saberlo), pero la verdad es que lo que se ha venido haciendo es canalizar los recursos de los apoyos, en el caso de la pesca directamente a los pescadores ribereños, Bienpesca es el subsidio que se está dando por ahora”, continuó Villalobos Arámbula en entrevista este viernes en Mazatlán.

¿No hay manera de retomar lo del apoyo al diésel marino?, se le preguntó tras encabezar el evento donde se realizó un homenaje al doctor Jorge Carranza Fraser, cuyo nombre a partir de esta fecha lleva el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, que está celebrado 60 años de su creación.

“Hasta ahorita no hay instrucciones en ese sentido”, contestó el titular de la Sader.

A pregunta expresa sobre los dos años que ya lleva la flota camaronera sin el subsidio al diésel marino, por lo que en las dos últimas temporadas de capturas solamente han salido a la pesca cerca del 50 por ciento de las 488 embarcaciones de la flota de Mazatlán, reiteró que el Gobierno mexicano está subsidiando la gasolina y el diésel y esto es un subsidio muy importante porque gracias a ello no ha subido el precio de la gasolina en el país.

“El precio de la gasolina ha subido en el mundo, el transporte, su transporte, su explotación y sin embargo, el Gobierno mexicano mantiene el precio y ese es un subsidio muy importante que rebasa los 300 mil millones de pesos”, subrayó el titular de la Sader.

“Ha estado durante toda esta crisis y no sé, y el Presidente (de la República) lo ha anunciado, no se va a subir el precio de la gasolina y eso se ha mantenido gracias al subsidio, entonces ahí está implícitamente el subsidio”.