$!No hay justicia para Valentina porque no hay sentencia contra su presunto agresor, reclama familia

“Esta manifestación es para hacer justicia por Valentina, necesito que me den una cita con el Gobernador, y me den una cita con Derechos Humanos, porque ya el presunto responsable está detenido, pero no se ha hecho justicia por ella porque no se ha sentenciado”, comparte.

Ella sostiene que se está protegiendo al agresor de su sobrina, dado que la hermana del imputado trabaja en un Cereso y sabe de estos procedimientos, porque a un año, no han conseguido se realice una condena contra el padrastro de la menor.

“No se me hace justo que él tenga un amparo de un año y no le hayan hecho justicia a mi sobrina todavía, ya hoy cumple un año ella y a la niña no se le ha hecho justicia ¿por qué? porque su hermana (del imputado) lo está ayudando, no se me hace justo...su hermana es funcionaria, trabaja en un Cereso de Gómez Palacio en Durango”, indica.

“Ya tienen un año amparado y a él no lo sentencian, no lo mandan al ‘cuadro’ ni nada, simplemente está resguardado y está resguardado y está resguardado y no se me hace justo, porque a él se le dieron seis meses y ya va un año”, añade.

Silvia alega que el imputado está en un cárcel de mujeres, todo con tal de protegerlo de posibles ataques en dado caso de llegar a un centro penitenciario para hombres, cosa que no ven justa, porque a él lo protegen, mientras que a su sobrina nadie la protegió.

“Él está en una celda de mujeres donde no debe de estar, porque se supone que es un presunto, es un delincuente como todos, y no se nos hace justo, y lo único que queremos es justicia, no queremos ni que le hagan daño, no queremos nada, solo queremos justicia, lo que es por la niña, que le den los años que le tengan que dar”, expresa.