No hay ningún acuerdo del Gobierno de Mazatlán que se haya hecho con algún grupo delictivo: Alcaldesa

A una semana de que fue dejada una cabeza humana y un mensaje en el Palacio Municipal de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez afirmó que no hay ningún acuerdo por parte del Gobierno que encabeza que se haya hecho con algún grupo delictivo.

“Por supuesto que no, no hay ningún acuerdo por parte de este Gobierno que se haya hecho con ningún grupo delictivo y desconocemos el motivo de ese mensaje que pusieron en ese cartel”, agregó al encabezar la primera conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad que realizará cada martes el Gobierno de Mazatlán a partir de hoy.

Cerca de las 6:00 horas del pasado martes se reportó a las autoridades que dos hombres que viajaban en una camioneta blanca y cerrada dejaron una hielera con una cabeza humana y un mensaje presuntamente dirigido a una persona cercana al entorno de la Presidenta Municipal.

La noche del pasado viernes hombres armados también incursionaron en el estacionamiento de instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

La Alcaldesa reiteró que como se envió en su momento el comunicado por parte del Gobierno Municipal se desconoce el motivo del mensaje y las circunstancias o el motivo por el cual hayan escrito el mismo.

“Como se envió en su momento el comunicado por parte de Gobierno Municipal desconocemos el motivo del mensaje, las circunstancias o el motivo por lo cual hayan escrito ese mensaje, eso le corresponde a las autoridades correspondientes, en este caso a La Fiscalía”, añadió.

“No ha habido alguna novedad, no ha habido todavía ningún indicio (de las investigaciones) que hayan compartido, de igual manera en el caso de Jumapam se siguen investigando esos dos hechos”.