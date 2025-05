$!No hay paz sin justicia: Ministra Yasmín Esquivel

“Yo quiero señalarlo acá en Sinaloa, es que no hay paz sin la justicia, no puede estar dividida, separada la paz de la justicia, expresó Esquivel Mossa tanto al disertar al mediodía de este domingo la conferencia “Justicia y derechos Humanos: Avanzando hacia la legalidad en México” en el Teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

MAZATLÁN._ No hay paz sin justicia, no puede estar separada y dividida la paz de la justicia y la convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia y la independencia de los juzgadores es fundamental para que la justicia avance, manifestó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, en este puerto.

“Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia y así lo plantea la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el Plan de desarrollo 2025-2030, si atendemos con detenimiento a esta afirmación de la Presidenta en esta frase revela la importancia que en el papel que queda la justicia para alcanzar dos bienes que son fundamentales para el bienestar de la población y el desarrollo de nuestra nación; la seguridad y la paz”, subrayó.

“Señaló ella: nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia, así lo señaló la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y hoy la conferencia es justamente de eso, de la paz, la seguridad, la justicia que queremos todas y todos los mexicanos, cuando algo ya no funciona qué es lo que hacemos, cuando algo ya no sirve, cuando algo ya no está dando resultados en la escuela, en la casa, en la empresa, en cualquier lugar, qué pasa cuando algo no funciona, debemos ya cambiarlo, modificarlo, reformarlo, sustituirlo y transformar”, reiteró la Ministra de la SCJN señalada como proclive al actual Gobierno federal.

“Eso es lo que está pasando con la Justicia, en México la ciudadanía nos dice que no hay justicia, en México nos dicen que se liberan delincuentes, que se tienen inocentes en la cárcel, que los jueces se venden, que los jueces no están cumpliendo con su función y aquí desde esta institución académica, desde Mazatlán, Sinaloa, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa yo quiero comentarles: la cifra desde el Inegi (Instituto Nacional de Geografía y Estadística) señala que cerca del 69 por ciento de la población considera que los jueces son corruptos, la peor institución sin los jueces la peor calificada para los ciudadanos mexicanos, solamente después de la Policía de Tránsito”.