MAZATLÁN._ No hay ninguna persecución política contra el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, lo que hay es la aplicación del Estado de Derecho por presuntos delitos de corrupción, enfatizó el Secretario General de Gobierno con licencia y candidato al Senado de la República por Morena, Enrique Inzunza Cázarez.

“Por lo que yo entiendo él está vinculado a proceso penal por actos atribuidos por el órgano interno, Fiscalía General de Justicia del Estado, actos constitutivos de delito de corrupción en la apreciación de la Fiscalía General y según los jueces del estado han encontrado elementos suficientes y bastantes para sujetarlo a proceso por esa razón, eso es lo que existe, no hay ninguna persecución política, lo que hay es la aplicación del Estado de Derecho por órganos ajenos al Poder Ejecutivo”, agregó Inzunza Cázarez.

“Es decir, yo salí del Poder Ejecutivo hasta hace unas semanas, pero no nos confundamos, aquí es la Fiscalía General del Estado y los jueces, incluso los jueces federales que le han negado los amparos que ha promovido, los que estiman que hay elementos para estimar al menos, suficiente, que debe estar vinculado a proceso”.

El pasado jueves Benítez Torres difundió en su red social de Facebook un video donde acusa al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya y al ahora Secretario General de Gobierno con licencia, Inzunza Cázarez, de presuntamente orquestar una terrible persecución política en su contra para hacerlo renunciar a la Presidencia Municipal de Mazatlán en el 2022.

En el video Benítez Torres dice que reconoce que cometió un error al acatar la instrucción del Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Mazatlán para la adquisición directa de luminarias.

Actualmente “El Químico” y algunos funcionarios de su administración son procesados como probables responsables de uso indebido de la función pública por la adquisición de luminarias y por la adquisición de vehículos para rifarlos el Día de las Madres de 2022.

Inzunza Cázarez reiteró que al ex Alcalde de Mazatlán se le presume inocente, como a cualquier persona, que se le somete a proceso hasta antes de que se le dicte sentencia.

“A él se le presume inocente, como a cualquier persona que se le somete a proceso, hasta antes de que se le dicte una sentencia de condena, eso es lo único que hay, no hay otra cosa”, reiteró.

También dijo no saber hasta ese momento de la difusión del video por parte de Benítez Torres y preguntó que si eso no lo escribió el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien también ha acusado al Gobernador Rocha Moya de persecución política en su contra.

“Entiendo que son dos procedimientos (contra Benítez Torres), uno por la adquisición de estas lámparas sin licitación y a precios como Noroeste lo ha dado, si realmente hay alguien que puso ahora que sí la luz a estos actos fue Noroeste, el periodismo de Noroeste, que hay que decirlo, es un periodismo de los más sólidos, de los más escrupulosos, de los más documentados de nuestro estado, hay que ponderarlo, hay que decirlo y es a partir de ahí que se inicien las investigaciones”, continuó.

“De ahí y de otras denuncias de muchos organismos, el Observatorio Ciudadano, organizaciones de la sociedad de Mazatlán, regidores, entonces por favor, vamos siendo serios”.

Precisó que son las autoridades de procuración de justicia quienes van a determinar lo correspondiente en este caso porque el ex Alcalde de Mazatlán está vinculado a proceso por dos casos, uno por la adquisición de unas lámparas y otro por la adquisición de unos carros sin licitar y pues eso son conductas que la Fiscalía ha determinado que integran conductas delictivas por hechos de corrupción y los jueces han considerado que hay datos, bastantes, en esta etapa, para vincularlo al proceso.

Reiteró que los jueces federales que han conocido los amparos que ha interpuesto han considerado que esos datos efectivamente son suficientes y bastantes para esta etapa y llegará el momento en que los procesos lleguen a juicio y en el juicio se desahogarán todas las pruebas y la Fiscalía le acreditará o no, porque ahorita se le presume inocente, la culpabilidad de esos hechos, eso es lo que hay, no existe otra cosa ni persecuciones de ninguna índole, es el imperio del Estado de Derecho.

Con relación a las acusaciones que le han hecho al propio Inzunza Cázarez de presunto acoso sexual contra una jueza, por lo que la también candidata al Senado de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México ha manifestado públicamente que un acosador no puede ser Senador, Inzunza lo calificó como guerra sucia.

“Estamos haciendo una travesía cívica por todo el estado, estamos dialogando ahorita con las empacadoras, estamos tomando de primera mano su problemática, nos la llevamos para buscar una solución, la solución es buscarle la formalización, la protección del derecho laboral, así vamos a continuar, nosotros no hacemos campañas sucias ni a base de mentiras porque nosotros tenemos tres principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar, y además nos guiamos por otros dos principios que son la honestidad y la fraternidad”, recalcó.

“Así seguiremos haciendo campaña con la gente, escuchándola, viéndola, buscando solución a sus problemas, eso haremos”.