No hay protección de Morena para ‘El Químico’, afirman Ramírez Cuéllar y Juan Torres

MAZATLÁN._ De parte de Morena no hay protección para Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, afirmaron Alfonso Ramírez Cuéllar, ex dirigente nacional del partido; y Juan Torres, Diputado federal.

El actual legislador en el Congreso de la Unión matizó que serán las autoridades correspondientes los que determinarán si hay delitos que fincarle al Presidente Municipal, pero no es decisión de ellos juzgar o no.

“Hay que esperar lo que la ley tenga que hacer, los ciudadanos podemos expresarlo de diferentes maneras a favor o en contra, pero hay que esperar lo que la ley juzgue y dictamine”, mencionó.

“El decir que está protegido, o que no está protegido, son ‘decires’ como repito, hay que esperar el dictamen de la ley, para poder afirmarlo o no confirmarlo legalmente, porque acuérdense que estamos regidos por la ley, nosotros los funcionarios somos representantes de un Gobierno, pero no somos la ley”, añadió.

Cuestionado si con “El Químico” el Congreso está actuando de manera distinta por mandato del Gobernador Rubén Rocha Moya a como se dio el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro, ex Alcalde de Culiacán, Juan Torres señaló que no es algo que pueda probarse.

“Es que eso de que vino del Gobernador, también son especulaciones, no lo podemos confirmar, nadie, ni los medios periodísticos, ni ninguna persona podemos aseverar así, que fue una orden del Gobernador, sabemos que el Poder Legislativo, el Ejecutivo, son entidades autónomas, especulamos, pero no podemos confirmar que así sea”, sostuvo.

Pero para el congresista federal el actual Alcalde de Mazatlán sí ha violado la ley, pero serán las autoridades quienes determinarán si habrá castigo o no.

En su intervención, Alfonso Ramírez Cuéllar aprovechó para afirmar que en Morena no se protege a nadie.

“Son evidencias probadas, hay una violación a la ley, porque una adjudicación directa de 400.8 millones pues lógicamente está en la ley que no se puede hacer, y te vuelvo a repetir, ya la ley dictaminará eso, las denuncias están hechas”.



- ¿Ni oídos sordos, ni vista?

- “No, no puede ser, ante la ley, nadie, sobre la ley nadie”, dijo Juan Torres.

- “Morena no será tapadera de nada”, reforzó Ramírez Cuellar.



- ¿No habrá protección al Alcalde?

- “No hay protección”, finalizó Juan Torres.

El legislador subrayó que sobre la ley no hay nadie, no importa del partido político que sea, es por eso que llamó a la ciudadanía a tener esperanza de que si hay delitos que fincar sobre el Alcalde de Mazatlán, no habrá protección de Morena y se actuará contra él.

“Que tengan la esperanza (la ciudadanía) de que la justicia se tiene que aplicar, venga de quien venga, independientemente del partido, PRI, PAN, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, independientemente, quien viole la ley, quien viole la Constitución, debe de ser sancionado”, afirmó.