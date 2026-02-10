No hay que ser tremendistas de lo que ocurre en Mazatlán: Jorge Ibarra

Hay zozobra, eventos de alto impacto, pero no hay que ser tremendistas de lo que ocurre en Mazatlán, expuso Jorge Ibarra Escobar.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, a seis meses de asumir el cargo, rechazó que Mazatlán esté a una rayita de perderse, como lo alertó el empresario sinaloense Manuel Clouthier por las desapariciones y la ola de violencia que están impactando en la confianza del destino.

“No, no, no es exacto, es cierto que hay zozobra, eventos de alto impacto, pero no, no hay que ser tremendista”, aseveró.

Sostuvo que no se ha bajado la guardia, que se está trabajando muy bien y la prueba son los eventos masivos que se siguen realizando y la gente asistiendo.

“Puede ver que hay eventos masivos y la gente acude con mucha confianza. Ahí viene el Carnaval y se va a realizar”, y llamó a ser optimistas.

Pese a que casi todos los días hay reportes por desapariciones, hechos violentos, robos de autos, motocicletas, a casas y a personas, recalcó que Mazatlán vive una situación atípica a diferencia del resto del Estado.

“Es cierto que esto es un problema que muta, el asunto de la zozobra, de la inestabilidad generada por la violencia, pero Mazatlán es atípico en relación a otros a otros municipios del estado de Sinaloa”.

Ibarra Escobar convocó este martes a la primera reunión del Consejo de Seguridad Municipal de seguridad, a puerta cerrada para la prensa, para presentar un modelo de prevención, una propuesta de acción de justicia colectiva y el informe ante los consejeros para atacar las causas y recuperar el tejido social, no las partes reactivas, como el problema de desintegración familiar y violencia.

Sin adelantar de qué trata el modelo de prevención, solo dijo que lo diseñó con un abanico de asignaturas para enderezar la cotidianidad y que todo es positivo.

“Es la reunión del Consejo de Seguridad se van a plantear tres aspectos. El primero está diseñado un modelo de prevención. El segundo va a ser una propuesta de acción de justicia cívica. Y el informe del Consejo de Seguridad Pública Municipal que corre a cargo de nosotros”, recalcó.

De los detalles tampoco abundó mucho, pero aseguró que va a atacar las causas.

“No la parte no la parte reactiva ni la de impacto, sino ir a las causas de los problemas sociales que encuban esos estados de zozobra. Como dos problemáticas sociales, conflictos familiares, por ejemplo, asuntos de desintegración familiar, los problemas de adicciones, problemas que tienen que ver con asuntos de carácter mental”.

Expuso que tiene integrado un equipo multidisciplinario trabajando acudiendo con los jóvenes.

“El equipo está integrado por el DIF, el secretariado de Seguridad, quienes atienden los asuntos de carácter emocional. Se encuentra también la Unidad de Prevención de violencia intrafamiliar y el Centro de Integración Juvenil”.

En entrevista, insistió que tienen muy claro que el problema no se reduce a temas de orden policiaco.

“Esto tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y en eso estamos trabajando. Vemos que la mayoría son jóvenes los que andan en la calle delinquiendo, robando”.

“Hay un programa que vamos a dar a conocer ahorita que se llama programa de convivencia segura. Este tiene como propósito justamente atender a los jóvenes de secundaria y de preparatoria y que empezaron en noviembre del 2025 con visitas a centros educativos, a planteles escolares para darles a conocer una variedad de temas importantes que les ayudan a reorientar su vida, inteligencia emocional, acoso sexual, la necesidad de entender el asunto del desarme, ética y valores. En fin, es todo un abanico de asignaturas que nosotros les inyectamos a los estudiantes para que puedan atender su vida cotidiana y poder enderezarla por el camino normal”.