No hay registro de extorsión a comercios en Mazatlán, señala Guillermo Romero

Ante la ola de violencia que se ha vivido los últimos meses en Sinaloa, los comerciantes de Mazatlán no han reportado hasta el momento ningún caso de extorsión a sus negocios.

A pesar de que en Sinaloa se vive una situación complicada derivada de los hechos violentos que han golpeado distintas partes del Estado, la extorsión a comerciantes ha sido uno de los delitos de los que no se han tenido registro en el puerto.

Así lo señaló el vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán, Guillermo Romero Rodríguez, quien espera que así se mantenga la situación.

“No he tenido conocimiento de compañeros empresarios sobre el tema de extorsiones. No he tenido conocimiento de que alguien me hable o me diga que lo están extorsionando o solicitando algún dinero”, dijo.

Romero Rodríguez señaló que, en ese aspecto, los comerciantes y empresarios no se han sentido amenazados, sin embargo, la violencia que se ha registrado en el municipio los últimos días, hace que el temor no desaparezca por completo.

“Todos queremos paz, todos queremos tranquilidad, porque la seguridad es todo. La seguridad es lo más importante para una ciudad y más para un destino turístico. Si no hay seguridad, no hay economía”.

El vicepresidente de Turismo de Canaco, añadió que por parte de los comerciantes hay confianza en el trabajo que se ha ejercido por parte de los tres niveles de Gobierno en el área de seguridad, sobre todo en la seguridad en las carreteras.

“Más que solicitar un apoyo al Gobierno, lo que queremos es seguridad, que se garantice la seguridad de todos los mazatlecos. Sin embargo, sé que están haciendo una gran labor. Que bueno que se activaron a poner más operativos en las carreteras, porque eso es lo principal”, puntualizó.