No hay reportes de secuestro de camión de pasajeros y chofer en la autopista Mazatlán-Durango: Alcalde

No hay ningún reporte de secuestro de algún camión de pasajeros y su chofer en la autopista Mazatlán-Durango, como se rumoró el miércoles, nadie sabe nada de ese tema, precisó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Ya lo verificamos con Guardia Nacional, Eloy (Ruíz Gastélum, Coordinador Municipal de Protección Civil), nadie sabe nada de ese tema, no hay un sólo reporte, hay comunicado en las redes, pero no hay videos, no hay imágenes, no hay reportes en la Guardia Nacional, en la caseta”, añadió.

“Y digo, hay cosas peores que se han reportado, la quema de camiones, los enfrentamientos, por qué no reportar algo de ayuda humana que se requería, no se hizo, no hay reporte, no existe, no hay denuncia, no localizan a nadie de las supuestas personas que caminaron, no los han podido localizar hasta el día de hoy por la mañana no tenían ningún dato de eso”.

De acuerdo con la versión que se difundió el miércoles, presuntamente durante la noche del martes y el miércoles hombres armados presuntamente interceptaron a un camión de pasajeros que circulaba por la autopista Mazatlán-Durango, llevándose la unidad junto con el conductor y supuestamente bajaron a los cerca de 40 pasajeros en la carretera.

Autoridades tanto de Durango como de Sinaloa descartaron este jueves que se haya registrado ese hecho; el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dijo este 31 de octubre que se trató de algo falso.