Pese a que el pasado sábado un turista proveniente de la ciudad de Los Ángeles, California, fuera asesinado a balazos en una playa de la Zona Dorada y su hermana que lo acompañaba resultó herida, este lunes el Alcalde Édgar González declaró que aunque fue en zona turística no existe riesgo de que a Mazatlán le sea emitido un ‘Warning’ por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“No es para tanto, no son aquellos enfrentamientos que había en el pasado, no son la guerra que existía, porque era realmente una guerra entre los grupos. Hoy no existe eso, afortunadamente, entonces no hay riesgo de eso”, explicó el Alcalde.

El Alcalde argumentó que por la manera en la que se dieron los hechos, se presume que puede tratarse de uno de los llamados ‘ajustes de cuentas’.

“Yo no soy perito en este asunto, pero obviamente tiene que ver con ajustes de cuentas. Entonces ojalá y esto se tranquilice, sobre todo en esta zona de Mazatlán, que es donde menos se ha presenciado ese tipo de incidentes”, mencionó.

“Ya nos habíamos acostumbrado a no ver este tipo de hechos y ha sido algo así como de mucha alarma porque se da en la zona turística, porque se da en la playa. Dos casos en la playa. Recuerden un caso hace algunos meses, también aquí en la playa Norte en un restaurante, entonces esa es la parte que preocupa”, agregó.

Adjudicó el hecho a que en ocasiones hay personas que vienen al puerto a vacacionar y se vuelven blancos vulnerables para personas que buscan dañarlos, sin embargo lamentó que el daño colateral sea afectar la imagen del destino.

“Obviamente hay gente que nos visita de muchos lugares y que en muchas ocasiones traen problemas y pues acá se dan los hechos. Pero lamentable para nosotros, para Mazatlán, para el puerto, porque mancha la imagen de lo turístico”.

González Zataráin resaltó que el fin de semana pasado se vivió una jornada violenta en Sinaloa que resulta alarmante, la cual se espera no escale en los próximos días.

“Preocupa porque ya lo estamos viendo en otros municipios, por ejemplo, en La Cruz de Elota, ya lo vimos en Culiacán. Fue una jornada dura, muy difícil, con muchos asesinatos. Y la verdad que pues ojalá y eso no siga escalando”, dijo.

Reforzarán operativo de seguridad

A raíz de lo sucedido se han hecho las debidas investigaciones, externó, incluyendo videos de vigilancia. El secretario de Seguridad, Jaime Othoniel Barrón Valdez, ha trabajado en conjunto con las autoridades estatales y federales, a quienes les fue turnado el caso, señalando que la seguridad será reforzada.

“Sobre este tema, yo no he hablado con nadie porque este tema normalmente lo atrae el Estado de manera inmediata. El que sí tiene la comunicación inmediatamente fue el Secretario de Seguridad Pública, me lo informó, él estuvo comunicado con la parte federal y con el Secretario de Seguridad en el Estado, inmediatamente estuvieron en comunicación”, dijo.

“Ellos ya tienen el esquema, sobre todo el Estado y la Federación, de reforzar. Lo he venido viendo en las carreteras, por ejemplo, a partir de estos hechos se han estado reforzando mucho. Ojalá ahí se siga reforzando. Esperamos que se siga haciendo eso”, externó.

Mientras que en el caso de la zona de playas en Mazatlán, manifestó que los elementos de la Guardia Nacional seguirán patrullando, así como los policías municipales, encargándose de velar por la ciudadanía que asiste a disfrutar del mar, aunque en el caso de los ataques directos como el del sábado son complejos y se deben atender con estrategia.

“Este tipo de hechos que son ya muy directos se estudian muy bien. Hay unos videos ahí donde precisa cómo llega, cómo se retira la persona, que lo espera un vehículo. Todo este tema tiene que ver con una estrategia”, detalló.

Advirtió que no bajarán la guardia pues como gobierno tienen la obligación de estar al pendiente sobre estos temas y sobre todo evitar que se den este tipo de casos.

“No es tan sencillo, hay que reconocerlo, no es tan fácil por el tipo de hechos, cómo se dan, tú ves a una persona normal que se acerca, viene armado. ¿Cómo lo detectas? Es complicado

Reiteró que se reforzarán los operativos y negó que hasta el momento exista alguna persona detenida por el caso.