$!‘No hay tonelada minera que deba contener un accidente, sangre o desgracia’, expresa sector en Mazatlán

Raúl García Reimbert, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México inauguró en Mazatlán el Encuentro Estatal de Seguridad Minera, donde urgió a las empresas a prevenir la siniestralidad, citando casos como la mina Santa Fe de Rosario, la Silver de Concordia, en Pasta de Conchos en Coahuila, entre otras más, donde han perdido la vida trabajadores mineros. Pero, dijo que la industria minera está en los últimos lugares de accidentalidad conforme al resto de los sectores económicos del País.

“Hay sectores con muchísimo más índice de siniestrialidad que la industria minera. Desafortunadamente los casos de minería son muy específicos y muy mediáticos, desafortunadamente el caso de Pinabete, el caso en Rosario, son muy mediáticos, pero no se justifican”. Recalcó que la baja siniestralidad se debe a la aplicación de todos los protocolos y procedimientos de seguridad minera, tanto nacionales como internacionales y que también la minería mexicana ha adoptado y son protocolos muy precisos para el trabajo minero. Pero sobre todo, aseguró hay convicción de las autoridades mineras y de los administradores de la minería, estén afiliados o no a las cámaras mineras en México, a la autorresponsabilidad de gestionar el riesgo, porque el riesgo siempre va a estar presente en cualquier actividad.