No hemos visto cambios, inseguridad continúa y nos sigue afectando mucho: Rodolfo Madero

Tras casi tres de años de hechos violentos y el cierre de múltiples negocios en todo el estado, el presidente del Grupo Alerta, Rodolfo Madero Rodríguez, opinó que la percepción de inseguridad en Sinaloa continúa afectando la actividad económica y el ánimo de los visitantes, ya que hasta el momento no se observan cambios para mejorar la situación.

El empresario consideró que a pesar de las estrategias de las autoridades y los anuncios de reforzamiento de seguridad, el sector productivo no percibe una mejoría en las condiciones del estado, lo que mantiene la incertidumbre entre empresarios, turistas e inversionistas.

“No hemos visto cambios, sigue la situación igual como estaba y sigue afectando mucho; hay mucha incertidumbre y la gente de fuera percibe que, casi, casi, que no se puede visitar ya la ciudad. Es una percepción; yo no sé qué tan real sea, pero por lo menos hay esa percepción que sí es muy dañina”, expresó Madero Rodríguez.

Señaló que uno de los principales problemas es precisamente la imagen que se tiene de ciudades como Mazatlán y Culiacán, pues muchas personas prefieren cancelar o simplemente posponer sus viajes ante el temor de la violencia y sufrir algún incidente.

“Lo que siento es que no hay una actividad que se perciba, de que está poniéndose orden o están cambiando las cosas, ya que todavía no tenemos nada; sigue habiendo hechos graves. No sé qué vaya a pasar, qué vayan a hacer, el hecho es que lo sentimos muy escaso, el esfuerzo para la seguridad”.

El presidente del Grupo Alerta reconoció que la disminución en las ventas se ha resentido tanto en la zona centro como en el sur de Sinaloa, reflejándose en comercios, servicios, hoteles y actividades relacionadas con el turismo que hoy en día se ha visto muy afectadas.

“Por todos lados se ha sentido, todo ha bajado, todo se ha reducido. Las ventas se han caído seriamente; sobre todo en la región del centro, en Culiacán o también acá en Mazatlán. El asunto es que en todos lados, algunos más que otros, pero en todos lados está pasando esta situación”.

Por otro lado, Rodolfo Madero informó que la obra del desarrollo inmobiliario “Aguamarina Talismán” continúa trabajando conforme a lo previsto. Mientras que estima que las primeras entregas de condominios puedan realizarse entre finales de este año y principios de 2027.