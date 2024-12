No hubo presión del Sindicato al Ayuntamiento de Mazatlán para hacer modificaciones al reglamento: Alcaldesa

MAZATLÁN._ No hubo presiones del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán a la Comuna para que se hicieran modificaciones en el Cabildo al Reglamento Municipal y está garantizada la participación ciudadana, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Recientemente hubo unas modificaciones al Reglamento Municipal de Mazatlán y respecto a eso les quiero comentar que agradecemos mucho a los organismos de la sociedad civil de su apoyo en las modificaciones que hicimos al Reglamento del Gobierno Municipal, debemos mencionar que la participación ciudadana está garantizada a través del Cabildo abierto así como de los regidores como representantes de los ciudadanos en las comisiones del cabildo y así como el pleno del mismo”, expresó Palacios Domínguez.

“También ustedes saben que vamos a hacer foros de participación ciudadana para lo que es el Plan de Desarrollo Municipal, tenemos también jornadas de atención ciudadana con programas como Contigo Mazatlán donde es muy importante para nosotros que la participación ciudadana se tenga porque todas las voces son importantes, sabrán ellos y su servidora plantear sus propuestas en el Cabildo así como sus dudas y comentarios”.

Lo anterior lo manifestó luego de que diversas agrupaciones empresariales se retractaron de la carta que firmaron el pasado viernes para mostrar su rechazo a dichas modificaciones por considerar que iban en contra de la transparencia.

Tras la aprobación de las reformas publicaron una nueva carta para mostrar su apoyo a las mismas, la única agrupación que no se ha retractado hasta el momento es la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán.

La Presidenta Municipal añadió que Mazatlán sigue siendo el Municipio que más solicitudes de información recibe y contesta en el estado y lo seguirá haciendo con gusto y también porque es su obligación.

“Y decirles que el día de mañana (martes) yo voy a estar reunido por ejemplo con Observatorio Ciudadano, tenemos una reunión de trabajo con ellos y vamos a tener una mesa de diálogo porque es muy importante para nosotros que todos los mazatlecos tengan la rendición de cuentas y la transparencia correspondientes”, reiteró.

“Les decía que yo estoy enterada y me gustaría que ustedes la vieran también una carta en donde varias asociaciones civiles están apoyándonos de la decisión porque obviamente hay un compromiso de por medio con la rendición y transparencia”.

Al manifestarle que la Coparmex Mazatlán fue la única que no se retractó de la carta de rechazo a las reformas por considerarlas que van contra la transparencia, por lo que no firmó la carta de apoyo a las modificaciones aprobadas el pasado viernes, la Presidenta Municipal expresó que esa fue la única agrupación que no firmó dicho documento de apoyo a la Comuna.

“Es el único que no está firmando, pero todas las demás asociaciones civiles nos están respaldando y bueno estar en su derecho de manifestar lo que ellos crean pertinente, en este caso nosotros tenemos este acercamiento y tenemos la invitación, hemos dicho reiteradamente que este es un Gobierno de puertas abiertas, es un Gobierno que estamos abiertos al diálogo y eso vamos a poder hacer y transitar en estos días con este organismo tan importante de vigilancia de los mazatlecos como lo es Observatorio Ciudadano”, reiteró.

A pregunta expresa de si hubo presión del Stasam para que se dieran dichas modificaciones ante la próxima revisión del Contrato Colectivo de Trabajo aseguró que no hubo tal.

“No hubo ninguna presión, simplemente se estuvo analizando exhaustivamente, jurídicamente lo que se tenía que analizar para que nosotros pudiéramos proponer, fue aprobado por unanimidad por todo el Cabildo y nosotros creemos y estamos seguros que abona a la gobernabilidad de Mazatlán”, recalcó.

También dijo para proceder con las negociaciones de incremento salarial que está pidiendo el Stasam primero se requiere que se aplique el nuevo Reglamento Municipal y se va partir de ahí en las nuevas negociaciones y cualquier negociación y lo que ahí resulte las y los mazatlecos estarán debidamente informados y se va hacer que esa negociación sea justa.

A pregunta expresa sobre el 20 por ciento de incremento salarial que se ha mencionado solicita el Stasam, la Alcaldesa manifestó que se espera que se apruebe la Ley de Egresos a finales de este mes, al igual que la del Estado, y todas y todos los mazatlecos estarán enterados de ese presupuesto.

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán en voz de su director, Gustavo Rojo Navarro, consideró que dichas modificaciones al Reglamento del Gobierno de Mazatlán fue un golpe al proceso de transparencia en este Municipio pues se revocan la transparencia y una mayor participación ciudadana.

“La transparencia hoy fue violentada. Hoy nos quitaron toda transparencia y toda participación ciudadana en temas de trabajo de los regidores. El tema de la apertura que se había plasmado en el Reglamento era para conocer el trabajo del regidor y ahora vuelven a ser opacos”, reiteró Rojo Navarro, tras la aprobación de las reformas.