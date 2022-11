No meto las manos al fuego por ‘El Químico’, recalca Rocha Moya

MAZATLÁN._ Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado señaló que ningún funcionario suyo tendrá fuero si es llamado por la justicia ante una posible comisión de un delito.

En su visita a un evento de Salud en Mazatlán, se le preguntó directamente por el caso de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán, ahora secretario de Turismo, dijo que en este momento no daría una respuesta, pero posteriormente recalcó que ningún funcionario suyo tendrá fuero si es llevado ante un juez.

“Sí terminaría (El Químico) mi sexenio si él no tiene un llamado de la justicia que lo obligue a que comparezca, el Juez, etcétera”.

¿Va a meter las manos al fuego?

“No, no, no, nada, no voy a meter nada, voy a meter las manos cuando anden detrás de mí”.

El Gobernador del Estado recalcó que no mete las manos al fuego por el ex Alcalde de Mazatlán, que sólo lo hará cuando él sea imputado por un delito, pero por sus funcionarios, no lo hará.

Actualmente Luis Guillermo Benítez Torres está acusado por la Auditoria Superior del Estado por Desempeño Irregular de la Función Pública ante la Fiscalía General del Estado, además el pasado lunes 10 asociaciones presentaron en el Congreso de Sinaloa una iniciativa de juicio político en contra del ex Alcalde de Mazatlán.