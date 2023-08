El hecho de que haya corruptos en la política no debe preocupar, pero sí el que no haya mecanismos para supervisar, sancionar e inhibir la corrupción, declaró Joel Bojórquez Saucedo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Señaló que la corrupción es inherente a la naturaleza humana, por lo que debe existir una preocupación por crear mecanismos para combatirla.

“No nos debe preocupar que haya corruptos, lo que nos debe preocupar es que no existan mecanismos para supervisar, sancionar e inhibir la corrupción, creo que ese es el tema que nos debe tener aquí, generar los mecanismos para sancionar e inhibir la corrupción”, dijo Bojorquez Saucedo.

Mencionó que el problema es que la corrupción es transversal y se presenta desde distintas aristas, que aunque se pudieran asumir como temas aislados, todo atañe a un mal común como lo es la corrupción.

“Me llama la atención que digan ‘aquí estamos diferentes grupos y cada quien trae su tema’, y no, también es el mismo, porque la corrupción es transversal, todo está conectado, se están arrasando los últimos vestigios de la selva baja caducifolia en Sinaloa, por el avance de la construcción inmobiliaria”.

“Es política ambiental, desarrollo urbano y el elefante en la sala, el narcotráfico, ese desarrollo inmobiliario está financiado en buena medida por recursos de procedencia del narcotráfico”, sentenció.

Se nos vuelve un tema muy complejo, comentó el profesor de Facimar, pero la voluntad no basta, la indignación no basta, las capacidades de la gente no bastan, si no se tienen esos mecanismos de participación ciudadana que permitan incidir en esos proyectos.

Exhortó a los presentes a construir ese bagaje legal que haga que la opinión de los ciudadanos sea tomada en cuenta por el gobierno y que no solo esté obligado a escuchar, sino que esté obligado a tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos.

Posicionamiento sobre el caso UAS

Joel Bojórquez realizó un posicionamiento sobre el caso en el que cuatro funcionarios de la UAS afrontan un juicio por presunto desempeño irregular de la función pública, señalando que lo considera una persecución política.

“Creo que es una de las universidades públicas mejores de México, la mejor en el noroeste de México, que no está tirada, que está trabajando, que se está transformando, que tiene muchas áreas de oportunidad, que hay problemas graves”, mencionó.

“Yo me quedé hace muchísimos años con el último dato del presupuesto de la UAS eran como 7 mil millones de pesos anuales, ahorita deben andar arriba de los 10 mil millones facilmente o sea es un presupuesto enorme, donde si le queremos encontrar, vamos a encontrar corrupción, en la UAS debe de haber corrupción, sin duda alguna”.

El profesor cuestionó si es en verdad una prioridad erradicar esa corrupción en la universidad como para someterla a esa persecución política, como a la que está siendo sometida y que tanto pueden, organismos como el CPC, influir en las prioridades del gobierno para atacar la corrupción.

“En Mazatlán nos estamos ahogando en corrupción que afecta la calidad de vida, de al menos los 500 mil mazatlecos que vivimos aquí y que va a afectar también la calidad del servicio del otro millón de turistas que nos llegan”,enfatizó.

“La UAS es de las entidades más auditadas en Sinaloa, no quiero decir que se deje de auditar, tiene que, incluso la supervisión tiene que ser mayor y erradicar estos focos de corrupción que existen, pero tendríamos que poner ahí un ojo en que el sistema anticorrupción no se politice y no se use como instrumento político para reprimir y perseguir a los opositores”, declaró.