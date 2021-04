‘No pasarán gestiones de ningún candidato’, asegura Alcalde de Mazatlán

Los candidatos podrán hacer las promesas que quieran, pero el Gobierno municipal no tiene porqué cumplir con ellas, aseguró el Alcalde Provisional, José Manuel Villalobos Jiménez.

Ello, luego de que trascendió que, de nuevo, durante una reunión que sostuvo Luis Guillermo Benítez Torres, candidato de Morena-PAS a la reelección por la Alcaldía, comprometió servicios municipales.

“Los candidatos con los candidatos, yo no me meto con ninguno, estoy totalmente neutral, todas las gestiones que él hace no van a pasar, cualquier candidato puede decir lo que sea, va a prometer, no nada más él, muchos, pero no tienen por qué hacerlo a nombre del Municipio”, recalcó.

Envió un mensaje a los usuarios de redes sociales, quienes consideran que quien realmente gobierna en Mazatlán es Villalobos Jiménez.

“Es lo que dicen, y pueden decir muchas cosas, pero quiero decirles que el Presidente Municipal soy yo, y estamos trabajando”, manifestó.

Los funcionarios, dijo, saben lo que tienen que hacer.