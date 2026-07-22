No permitirán consumo de alcohol y música alta en vía pública después de las 2:00 horas, dice Alcaldesa de Mazatlán

Ante las molestias que han reportado algunos vecinos, no se permitirá que turistas estén después de las 2:00 de la mañana ingiriendo bebidas alcohólicas en algunas zonas de la ciudad como en el acceso a la playa aledaño al Estero del Yugo y en la Avenida Quirino Ordaz Coppel, manifestó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Que disfruten sus vacaciones los turistas, nada más les pedimos de favor que mantengan el orden, porque también los mazatlecos nos piden que haya mucho orden, o sea, puede haber turismo sin problema, en una sana convivencia, les digo por la cuestión del ruido porque a veces son las altas horas de la noche y los ciudadanos nos llaman y nos dicen son las 3:00 de la mañana y todavía está el ruidajo aquí”, añadió.

“Entonces les pedimos a los turistas que convivan sanamente con los mazatlecos, los mazatlecos somos afortunados en recibirlos todos los días a los turistas y bienvenidos todos los turistas a Mazatlán, también les decimos que si tienen alguna necesidad alzar el teléfono 911 y el 089 donde pueden pedir auxilio y pueden denunciar algún atropello que ellos tengan”.

En entrevista, precisó que en el Operativo de Seguridad que se implementa los elementos ya traen los horarios de hasta cuándo se puede permitir que las personas estén conviviendo en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas y con música con volumen elevado.

“Personas que se ponen a tomar o con su música a todo volumen, entonces ya tienen ellas indicaciones, la Policía, el doctor Othoniel (Barrón Valdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal), por ejemplo, en lo que es el área Cerritos, en el área del Riu ahí donde me dicen se están quejando mucho los ciudadanos ya le pedimos al doctor Othoniel que hasta las 2:00 de la mañana y también en la zona de acá de la Quirino Ordaz, donde está la Laguna también ahí le pedimos que hasta las 2:00 de la mañana sea lo prudente”, precisó.

“La gente puede seguir circulando con un volumen bajo, sin problema, conviviendo, pero que sea muy respetuosa, es lo que queremos: orden y que haya mucho respeto entre el turista, no significa que se les está prohibiendo nada a los turistas, significa nada más que respeten, los demás lugares de playa hay muchas restricciones, en Acapulco ya me han dicho, en Vallarta, en Mazatlán también, nada más orden,orden y todos vamos a convivir armónicamente sin problemas”.