MAZATLÁN._ A solo 4 meses de que concluya la actual administración municipal, el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Raúl Rico González, manifestó que espera concluir con los arreglos en la Casa Hass y el exterior del Teatro Ángela Peralta, además de que no piensa dejar deudas.

“Estamos en el cierre, estamos limpiando las finanzas, estamos terminando de arreglar las instalaciones para que estén correctas, funcionando, hubo mucho que hacer, nos falta muy poco, nos falta el segundo piso de la Casa Hass que lo dañó la termita y que no lo hemos hecho porque estábamos primero terminando el resto de la Casa Hass prácticamente”, añadió Rico González en entrevista.

“Vamos a arreglar ahora el exterior del Teatro, hay molduras que faltan arreglarse, pintura, etcétera, ya son detalles, espero que no (que no queden pendientes para la próxima administración municipal), espero que quede todo terminando, ...no pienso dejar deudas, inclusive una caja pequeña, pero una caja que les permita operar por lo menos el primer mes”.

En el caso del próximo Carnaval de Mazatlán la planeación ya la tiene que tomar la próxima administración que entra, dijo, pues no se puede imponerle una temática o un estilo, lo que sí se puede hacer y se va hacer es la parte del mantenimiento sobre todo a los carros alegóricos que ya tienen sus años, las rejas que se instalan que ya queden por lo menos correctamente habilitadas.

Expresó que la caja chica de recursos que dejará en dicho Instituto de Cultura a la próxima administración va servir para más de un mes, pero no quiere comprometerse, pero sí va andar entre 3 a 5 millones de pesos.

“Además de los aguinaldos que ya están todos, 6 millones de pesos ya están en la caja”, dio a conocer Rico González.

Con relación al personal de confianza, manifestó que la próxima administración municipal va tener la libertad de escoger a quien considere su confianza en el Instituto en mención.