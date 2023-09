MAZATLÁN._ En sus primeros días no pinta mal la actual temporada de capturas de camarón en altamar, inicia bien y se espera que así siga por lo menos para que se recupere la inversión que se hizo para que los barcos pudieran salir a pescar, manifestó el ex presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Ricardo Michel Luna.

“La flota salió muy poca, he recorrido por los muelles y creo que prácticamente hay más de un 40 por ciento que no pudo salir de la flota (de cerca de 500 embarcaciones en total)”, añadió Michel Luna en entrevista este jueves.

“Y lo que estamos escuchando con algunas plantas, con algunos barcos que han estado descargando pues veo que la temporada cuando menos los primeros días no pinta mal, pinta más o menos, pero obviamente no podemos evaluar un inicio de temporada los primeros tres, cuatro días, hay que esperar un determinado tiempo porque no vaya ser que nada más los primeros tres, cuatro días agarraron la bolita y hubo negocito”.

Pero reiteró que de entrada ve que los primeros días de la actual temporada de capturas pintan bien porque las plantas congeladoras están teniendo ya maquila.

“Ya tomas las congeladoras tienen camaroncito para estar trabajando, esto es aliciente muy bueno tanto para los pescadores para quienes hacen la inversión para sacar un barco a pescar, así como para las propias empacadoras que su mano de obra es con la que ellos de alivianan”, continuó.

“Entonces creo que iniciamos yo creo que hasta cierto punto bien, no podemos hablar exactamente de cantidad de números, pero sí hemos visto por ejemplo que entró un barco con tres días de pesca, descargó casi 2 toneladas 800 kilos, estás hablando de una buena marea, entró, está ponchado”.

También dijo que varios barcos camaroneros han regresado al puerto por ponchaduras leves, además tiene conocimiento de que se han hecho lances de las artes de pesca en los que se sacan hasta 200, 300 kilos de camarón.