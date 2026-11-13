$!‘No podemos aceptar que la violencia se convierta en parte de nuestra vida cotidiana’: Mylai Quintero

No se puede aceptar que la violencia se convierta en parte de la vida cotidiana y mucho menos quedarse callados, enfatizó la Regidora de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Mylai Quintero Beltrán, al rendir su informe de trabajo por dos años de labores. "Un tema que no podemos normalizar, hoy quiero hablarles sobre este tema que nos preocupa profundamente a todos en Mazatlán y en todo Sinaloa, les voy decir cómo lo siento no solamente como Regidora sino como madre, como mujer y como ciudadana de este puerto: me duele lo que estamos viviendo, tengo miedo, sí tengo miedo, me preocupo por mis hijos, sí me preocupo por ellos, me preocupo por la ciudadanía”, agregó. Ante decenas de asistentes a un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán, encabezados por el coordinador estatal y la secretaria general de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Esquer Peiro "Pío" y Elizabeth Montoya Ojeda, agregó que le preocupa que la ciudadanía tenga miedo de salir a la calle, que los hijos salgan a estudiar, a trabajar o a convivir, y que como padres estén pensando si van a regresar bien a casa.

"Me preocupa escuchar a comerciantes que dice que las ventas han bajado, empresarios que viven con incertidumbre, a familias que han tenido que modificar sus horarios y sus actividades por temor, no podemos acostumbrarnos a vivir así, no podemos acostumbrarnos a que la violencia se convierta en parte de nuestra vida cotidiana y mucho menos podemos quedarnos callados!", recalcó la también coordinadora de Movimiento Ciudadano en Mazatlán. “Desde el Cabildo he insistido en reforzar la seguridad durante las temporadas de mayor actividad turística, también he solicitado atención para las familias que han vivido la violencia, mejores condiciones para los comerciantes y empresarios y apoyos para quienes sostienen pequeños negocios”. Recordó que en septiembre pasado presentó un punto de acuerdo para que el Consejo Municipal de Seguridad Pública comparezca ante el Cabildo, y en octubre propuso cinco reglas para mejorar la rendición de cuentas del Gobierno Municipal. Dichas reglas son identificar los puntos críticos; establecer metas y responsables; fortalecer la coordinación y dar seguimiento a los recursos y escuchar verdaderamente a la ciudadanía. "Porque la seguridad no se resuelve solamente cambiando funcionarios o anunciando operativos como normalmente lo hacen con estas visitas de paseo que hacen los cuerpos de seguridad, la seguridad se demuestra con resultados señores y esos resultados deben sentirse en las calles, en los negocios, en las escuelas y en nuestros hogares", recalcó.