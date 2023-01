$!No quitarán polarizados ni pondrán retenes en Mazatlán; le apuestan a la concientización

“Nosotros nunca dijimos que íbamos a hacer retenes al contrario, dijimos todo lo contrario no habrá retenes, primero por dos razones, una y ya lo dije, Mazatlán al igual que todo Sinaloa tiene el problema de las altas temperaturas y que mucha gente acude al polarizado no porque ande de malandrín, no porque ande de delincuente”, afirmó.

El Edil argumentó que no tienen los elementos necesarios para estar abocados a ese tema, por lo que reiteró que lo importante es el diálogo con la gente.

“Nosotros lo estamos haciendo concientizando es decir, llamando a la ciudadanía a usar el polarizado permitido, no parando vehículos y arrancándole el polarizado eso no es cierto, no vamos hacer retenes en ese sentido porque no vamos a perder el tiempo cuando tenemos colapsadas vialidades y cuando ocupamos a los tránsitos en otros lugares de Mazatlán”, expresó.

Por su parte, Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sostuvo que los polarizados no deben de exceder el 20 ó 30 por ciento de intensidad, pero también le apostará a la conciencia.

“Tenemos que ser muy conscientes que si tú le pones un polarizado del cinco por ciento a los cristales de las puertas delanteras y traseras, el cristal de enfrente se va a oscurecer, entonces por eso es lo importante que tengan el 20 por ciento o 30 por ciento”, manifestó.

Dijo también que para la conducción es importante no tener altos niveles de polarizado, sobre todo para en la noche.

“La capacidad visual disminuye en todo momento y más aún cuando el exterior del auto cuenta con poca luz, por esta cuestión es riesgoso conducir rápido durante la noche con el cristal así, tenemos un vehículo que no tiene las luces no tan buenas, y el polarizado no puedes ver realmente”, indicó.