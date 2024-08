MAZATLÁN._ No existe registro de ninguna denuncia ni expediente sobre la pequeña que hallaron sin vida en Pradera Dorada, por lo que ellos también esperan que resuelve la autoridad, mencionó Amada Cervantes Martínez, Procuradora de Niños, niñas y adolescentes del DIF.

“En el tema de la niña de Pradera Dorada, quiero decirles que nunca ha habido ni hay expediente previo, nunca hubo una denuncia de parte de nadie, entonces, nosotros estamos a la espera de las investigaciones que el Ministerio Público haga, ya que ellos son los que tienen conocimientos al respecto”, externó.

Antes estos terribles hechos, Amada Cervantes recomendó a los padres de familia acercarse con el sistema DIF para recibir ayuda en caso de conocer algún caso o vivir una situación parecida, lo cual seguramente podría reducir riesgos fatales como el vivido en Pradera Dorada.

“Que se acerquen con nosotros, estamos para apoyar y para protegerlos; la Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes es una institución encargada de proteger y sobre todo garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes; entonces, en ese sentido yo les pido tanto a padres como a familia extensas y a la ciudadanía en general, que si existe un tema donde se vean niños involucrados, se acerquen a nuestra procuraduría para poder tomar nuestro protocolo de actuación, y en ese mismo instante darle la atención a los infantes en caso de que tenga vulnerabilidad o se viole algún derecho”.

La Procuradora indicó que por ahora solo existen versiones extraoficiales acerca de las causas de la muerte de esta pequeña, por lo qué serán pacientes para actuar, y después de conocer el dictamen oficial podrían apoyar de manera suplementaria en favor de la niña fallecida.

“Nosotros extrajudicialmente tenemos conocimientos de que el ministerio público ya tiene también conocimiento de esto, y les puedo decir que en información extraoficial el médico legista puedo decir que se debió a muerte natural, sin embargo, esto yo no lo puedo asegurar porque yo no tengo la carpeta de investigación; tendría que ser el Ministerio Público el que en un momento dado, ya con información corroborada diera el dictamen final, pero hasta ahorita se están haciendo las investigaciones”.

“Por nuestra parte sólo podríamos representar de manera supletoria a la menor fallecida, porque muchas veces hay conflictos de intereses por parte de los padres que son los que ofrecen la guardia, la custodia, los derechos de patria potestad sobre un menor, entonces, es ahí cuando actuaría la Procuraduría de manera supletoria defendiendo en este caso los derechos del niño, niña o adolescente de que se trate como víctima”.

Sobre si existen muchos casos de niños agredidos en Mazatlán en la actualidad, Amada Cervantes comentó que no existe una estadística como tal para la ciudad, ya que día con día reciben denuncias acerca de diferentes cuestiones y problemáticas de infantes, no solamente de violencia en general, así que agrega qué es complicado concentrarse en un solo hecho.

“No hay una estadística como tal, porque a nuestra Procuraduría llegan desde denuncias anónimas, de no solamente maltrato sino de que los infantes están solos, no están registrados, de que no van a la escuela; en todos esos casos de los que estoy hablando existe una vulneración de derechos, porque el niño tiene derecho a la educación, derecho a la identidad, derecho a ser protegido por quienes ejercen los derechos de patria potestad, entonces, no podemos decir que en Mazatlán exista una violencia como tal sobre los niños, ya qué a nuestra procuraduría llegan muchos casos y cada caso concreto es diferente”.