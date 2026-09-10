No se confirmó detención en operativo del miércoles en poblados del sur de Mazatlán: Ríos Pérez

No se confirmó alguna detención en el fuerte operativo implementado el miércoles en las inmediaciones de varios poblados del sur del municipio de Mazatlán, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Son operativos que están llevando a cabo, pero todo lo que se dijo fue realmente rumor, sí tienen sus operativos constantes y estarían ahí trabajando esa área, no hay una confirmación de ese tipo, solamente que hubo unos operativos”, expuso en entrevista este jueves tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz.

“Lo que sí se se trabajó también el día de ayer es que mucho tiempo había una incomunicación en ciertas rancherías y ya ayer estuvo trabajando Obras (Públicas) para poder restablecer esas calles y hoy rumbo a La Noria van a continuar los trabajos de comunicación a algunos ranchos que tenían algún problema de deslaves por las lluvias”.

Como se informó públicamente en su momento, poco antes de las 11:00 horas del miércoles se reportó fuerte operativo de Fuerzas Federales y policiales en las zonas aledañas a los poblados de El Roble, Siqueros, El Vainillo, Cofradía, Lomas de Monterrey, Escamillas y El Tecomate de Siqueros, que incluyó el sobrevuelo de un helicóptero militar.

Extraoficialmente corrió la versión de que fue capturado Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”, presunto líder del cártel de Sinaloa de la facción de “Los Menores” en el sur del Estado, grupo señalado de la privación ilegal de la libertad y del asesinato de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp el 23 de enero del presente año en Concordia.

Sin embargo, ni el miércoles ni hasta el momento alguna instancia de gobierno ha confirmado dicha captura o la de algún otro integrante o integrantes de algún grupo delictivo.