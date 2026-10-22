No se debe permitir que asesinato de mujeres en Mazatlán se conviertan en una cifra más: Mylai Quintero

Ante el incremento de feminicidios en el municipio de Mazatlán, la Regidora por Movimiento Ciudadano, Mylai Quintero Beltrán, dijo que no se puede permitir que esas muertes se conviertan en una cifra más.

“Como ciudadana de aquí de Mazatlán me duele lo que está pasando en la ciudad Presidenta, me preocupa la violencia que estamos viviendo y especialmente me indigna que sigamos contando mujeres asesinadas, me indigna que lo ignoremos y que digamos que no pasa nada”, añadió.

“Mujeres asesinadas de familias que enfrentan un dolor que ninguna palabra puede reparar, aunado al cierre de los negocios, el colapso de la economía, las aguas negras por donde quiera”.

Recordó que en los últimos días los medios de comunicación han dado cuenta de cuántas mujeres han sido asesinadas.

Del 7 al 19 de octubre Noroeste está contando que son alrededor de ocho mujeres asesinadas.

“Más allá de las diferencias entre los recuentos, hay una realidad que no podemos ignorar: están matando mujeres y no podemos permitir que sus muertes se conviertan en una cifra más, cada una tenía un nombre, tenía una familia, una historia, un sueño, personas que amaban, amaban a sus hijos y tenían una vida que merecían seguir adelante”, reiteró en su intervención en la sesión de Cabildo.

“Por eso como mujer me pregunto cuántas familias más tienen que vivir esa tragedia para que entendamos la dimensión de lo que está pasando aquí en Mazatlán y en todo Sinaloa, cuántas veces más vamos a despertar con una noticia así sin sentir que algo tiene que cambiar de una manera urgente”.

Dijo que la violencia no se mide solamente por las estadísticas, también se mide por el miedo con la que una madre espera que sus hijos regresen a casa, por la preocupación de una mujer cuando sale a trabajar y por la angustia de una familia cuando escucha disparos cerca de una colonia.

“Esa no es la vida que merecemos, esa no es la ciudad que queremos dejarle a nuestros hijos, queremos una ciudad y un Gobierno con resultados, sabemos que se han anunciado refuerzos de las Fuerzas Federales y reconozco el esfuerzo de quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía, pero también debemos de hablar con claridad: la presencia de más elementos de seguridad debe traducirse en resultados concretos para la gente”, recalcó.

“Porque la ciudadanía no necesita nada más ver patrullas por las calles, necesita sentirse segura en ellas porque a veces no sabemos si nos sentimos más seguros de ver tantos policías a nuestro alrededor, necesitamos saber qué está fallando, cómo se están coordinando las autoridades y qué acciones preventivas se están implementando y qué resultados están obteniendo”.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que para ella es importantísimo hacer política dirigida a las mujeres puesto que es la primera mujer electa como Presidenta Municipal de Mazatlán y también tiene el orgullo de ser la más votada en la historia del Municipio.

“Y por supuesto que para mí el tema de las mujeres es muy importante, es por ello que tenemos programas, como el programa que tenemos para dar apoyo económico, psicológico y también jurídico a las Mujeres Unidad, es el nombre del programa donde se les da una tarjeta a las mujeres solteras y ahí ellas pueden tener oportunidades para su desarrollo y su profesión”, añadió.

Recordó que el pasado martes se reunió en el Palacio Municipal con la Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Brenda García, quien tiene interés en tener más programas enfocados específicamente para las mujeres.

“La invitaremos a usted y a todas las regidoras, a la Síndica Procuradora, a la próxima inauguración que tendremos de la Unidad Local de Atención a las Mujeres, en Villa Unión”, expresó.