“No se ha logrado pacificar al país, se ha avanzado en los indicadores, no tengo duda de ello, pero tampoco sería necio no reconocer que no hemos logrado pacificar al país”.

“Que no se haga negocio no con la salud ni con la educación del pueblo y sobre todo yo estoy convencido que hay que convocar una asamblea del pueblo, un Congreso Constituyente donde se echen atrás las reformas neoliberales y hagamos otro Poder Judicial que está totalmente corrompido, yo esto no lo he oído en mis compañeros, es una de las razones del por qué además me mantengo y me mantendré y disputo la coordinación porque yo creo que sí garantizo esas metas que son fundamentales, que no son de caridad, son de justicia social simple y llanamente y que no veo en mis compañeros”.

“El único que garantiza que continúa además de que continúe su profundización soy yo, no deja de ser una paradoja que se requiere un hombre radical, es ir a la raíz para lograr que nadie pase hambre en nuestra patria, que la gente coma tres veces al día, que la niñez no trabaje, que vayan a la escuela, que les demos de desayunar, de comer, de almorzar”, subrayó quien es una de las denominadas seis “corcholatas”.

“Primero no me incluían, como decía mi abuela me andaban ‘malmodeando’, luego ya reconocieron un tercer lugar indiscutible y ahora quieren decir que ando empatado o arriba o abajo con Adán Augusto (López Hernández, ex Secretario de Gobernación), yo creo que eso no es así, el dinero no va resolver la coordinación nacional, va ser el pueblo, va ser la gente y me está yendo muy bien”, expresó.

“Yo creo que los lineamientos exigidos por el compañero Presidente y aprobados por aclamación por el Consejo Nacional (de Morena) sí ayudaron, yo tenía observaciones sobre el tema de la ausencia de debates, pero con la última resolución del INE (Instituto Nacional Electoral) que todavía quiere constreñir más, quiere que nos vayamos preferentemente a lugares cerrados a hablarle a las paredes pues es absurdo”.

Agregó que esa resolución implica una serie de limitaciones con el proceso ya prácticamente a la mitad, eso además de violatorio de derechos de libre reunión, de libre expresión y de libre manifestación de las ideas es una decisión desafortunada.

Fernández Noroña dio a conocer que él preferentemente escoge las plazas públicas donde se discuten los asuntos se discuten los asuntos de interés nacional para hacer sus asambleas informativas.

“Y me parece por otro lado, ahí sí profundamente hipócrita, como gritaba ya aquella señora, que la derecha copia nuestro proceso para su Frente guango de derecha y no piden licencia, Xóchitl Gálvez tan tranquila que dice que no pide licencia al Senado a pesar de que tiene contratos por mil 400 millones de pesos (lo que ha sido refutado por la propia Senadora Gálvez) y (Santiago) Creel está peor porque él preside la Cámara de Diputados representando toda la pluralidad de la Cámara y no sólo no se separa de la presidencia y no pide licencia”.

Manifestó que espera que la presión obligue a dichos aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México a pedir licencia a sus actuales cargos legislativos y que busquen la candidatura sin apoyo de recurso públicos.

“Y estoy cierto que en el caso nuestro las cosas van a tensarse un poco, pero que saldrán bien y que saldremos con unidad, ...no ha habido ningún agarre (entre los aspirantes a la coordinación nacional en Defensa de la 4T), hay algún señalamiento, en mi caso mi pecho no es bodega y he pedido a Mario Delgado (dirigente nacional de Morena) que se aclaren los montos y el origen de los recursos en la publicidad”, continuó el legislador con licencia.

“Yo no traigo ningún espectacular ni quiero traerlo, le he pedido a la gente que ponga en su ventana, en su puerta una cartulina que diga ‘Noroña es pueblo’ y con eso es suficiente, ...yo no me duelo de una diferencia natural que hay de plataformas muy poderosas que tuvieron de lanzamiento mis compañeros y tampoco me duelo de que, creo que son prácticas que hemos combatido, pero aún así espero ganarles”.