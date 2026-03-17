$!No se ha registrado ningún problema en Sinaloa hasta la fecha por Mar de Fondo: PC

Hasta el momento no se ha registrado ningún problema en Sinaloa por el fenómeno natural de Mar de Fondo, pero las personas no deben meterse al mar donde hay bandera roja y cuando encuentren una bandera amarilla de precaución deben preguntar qué es lo que pasa porque ese color indica una advertencia de que algo ocurre, dijo el director del Instituto Estatal de Protección Civil.

“La Secretaría de Marina emitió una alerta (el domingo pasado para el Océano Pacífico mexicano) de uno a dos metros (de altura del oleaje por Mar de Fondo), en Sinaloa es muy común encontrar ese oleaje, la del Servicio Meteorológico Nacional anunció hasta un metro, ese metro se ha presentado en estos días, no ha habido ningún problema hasta la fecha”, añadió Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

“El problema ya está cuando son tres, cuatro metros y es una complejidad, sin embargo, no hay que confiarnos, viendo los comportamientos que tenemos en playa, viendo también las banderas que pone también la Policía Acuática, por ejemplo aquí en Mazatlán, hay que ser respetuosos y sobre todo cuando lleguen (a la playa) hay que estar ubicando los cuerpos de auxilio dado el caso que se presente cualquier emergencia”.