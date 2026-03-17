$!No se ha registrado ningún problema en Sinaloa hasta la fecha por Mar de Fondo: PC

Hasta el momento no se ha registrado ningún problema en Sinaloa por el fenómeno natural de Mar de Fondo, pero las personas no deben meterse al mar donde hay bandera roja y cuando encuentren una bandera amarilla de precaución deben preguntar qué es lo que pasa porque ese color indica una advertencia de que algo ocurre, dijo el director del Instituto Estatal de Protección Civil.
“La Secretaría de Marina emitió una alerta (el domingo pasado para el Océano Pacífico mexicano) de uno a dos metros (de altura del oleaje por Mar de Fondo), en Sinaloa es muy común encontrar ese oleaje, la del Servicio Meteorológico Nacional anunció hasta un metro, ese metro se ha presentado en estos días, no ha habido ningún problema hasta la fecha”, añadió Aurelio Roy Navarrete Cuevas.
“El problema ya está cuando son tres, cuatro metros y es una complejidad, sin embargo, no hay que confiarnos, viendo los comportamientos que tenemos en playa, viendo también las banderas que pone también la Policía Acuática, por ejemplo aquí en Mazatlán, hay que ser respetuosos y sobre todo cuando lleguen (a la playa) hay que estar ubicando los cuerpos de auxilio dado el caso que se presente cualquier emergencia”.
Si identifican cualquier emergencia deben reportarlo al número de emergencias 911 y cuando vean una bandera roja de plano no se metan al mar.
“De plano no meterse al mar y preguntar qué significa cada color, que se lo pregunten a cada uno de los cuerpos de auxilio, cuando vemos una bandera amarilla ya nos están avisando de algo, que hay presencia de algo, pregunten y que ellos tomen sus propias decisiones que nosotros vamos a estar cuidándoles en nuestras playas”.
De acuerdo con personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, este martes prevalece el efecto de Mar de Fondo en las playas de Mazatlán, que se manifiesta con oleaje de hasta dos metros de altura y el romper constante de las olas, por lo que se alerta de no meterse al mar en la mayoría de las playas.
Este martes nada más habían disminuido los efectos de Mar de Fondo en algunas área de Cerritos, dijo el personal consultado, por lo que en la mayoría de las playas del puerto aún no está autorizado meterse al mar.
BANDERINES
Rojo: Indica peligro.
Amarillo: Precaución.
Blanco: Presencia de “quemadores” o “aguamalas”.
Verde: Área tranquila, apta para nadar.