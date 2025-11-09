$!No se ha terminado la tarea de pacificar completamente al estado: Rocha Moya

“No falta cualquier día que te sorprende (la comisión de delitos de alto impacto), por ejemplo ayer, nos sorprenden, hemos tenido cero, uno homicidios, que no es lo único el alto impacto, hemos bajado el robo de automóviles, se han venido bajando desde julio para acá, pero sigue habiendo, sigue estando, por eso es que siempre digo: no hemos terminado nuestra tarea de pacificar completamente al estado”, añadió Rocha Moya.

A un año y dos meses de que inició la actual crisis de seguridad en la Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya reiteró que aunque han disminuido algunos delitos como el robo de vehículos, no se ha terminado la tarea de pacificar completamente al estado.

En entrevista con personal de medios de comunicación tras encabezar el banderazo de inicio de la Etapa Mazatlán del Tour de Francia, agregó que el robo de vehículos bajó cerca del 20 por ciento en septiembre y octubre en la entidad.

“Bajaron de 500 y tantos que tuvimos en septiembre bajaron 112 más o menos, representa más o menos un 20 por ciento y esa ha sido un poquito la tendencia, que queremos bajarlo más, por qué, porque la gente si algo me pide es el tema de acabar con el robo de carros porque es muy espectacular y es muy agresivo eso”, continuó el Gobernador.

Fue el 9 de septiembre del 2024 cuando inició la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa que ya ha dejado en la entidad más de 2 mil homicidios dolosos, más de 2 mil 600 personas desaparecidas y más de 5 mil vehículos robados, así como la pérdida de miles de millones de pesos en afectaciones a diversos sectores productivos, entre otros.

También dijo que tras el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán tras la realización el pasado 23 de octubre en este puerto de la reunión del gabinete de seguridad federal, se ha dado mayor intensidad a la presencia de elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Por ejemplo ahorita tenemos un operativo debidamente diseñado, todo el operativo, todo lo que tiene que ver con la Policía, por no hablar del Ejército y demás, la Policía Estatal, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, una serie que tienen un operativo debidamente distribuido, pero Mazatlán lo tenemos dividido en cuadrantes, en esos cuadrantes están los de la Guardia Nacional, los de Marina, los del Ejército y los de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque esos ya tienen sus cuadrantes”, continuó sobre la presencia de elementos de dichas instituciones en vialidades y colonias del puerto.

“Y el operativo es para directamente atender el evento, se han ampliado lo que le llamamos nosotros la presencialidad, la presencia de activos de las corporaciones”.

Sobre la crítica que han hecho algunos dirigentes de organismos empresariales, entre otros, sobre la disminución del presupuesto federal de cerca de 70 mil millones a cerca de 60 mil millones de pesos para la seguridad en el país en el Presupuesto de Egresos 2026, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados, el Gobernador del estado manifestó no creer que vaya haber una afectación al respecto en Sinaloa.

“En realidad no creo nosotros que tengamos alguna afectación, no tengo el detalle porque hay que desdoblar el presupuesto, entonces estamos en eso para tener la apreciación más correcta”.