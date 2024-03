Durante la presente semana se publicó en este diario que se ha detectado el cobro de piso contra transportistas de carga en Guamúchil, y el miércoles el ahora ex Secretario de Gobierno y actual candidato al Senado por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, manifestó que el cobro de piso por parte de grupos delictivos contra sectores productivos se había detectado en la región sur de Sinaloa.

Paloma Sánchez enfatizó que aquí no se trata de identificar, sino de solucionar este cobro de piso.

“El cobro de piso es parte de toda esta referencia, de toda esta inseguridad, insisto, es que no puedo creer que en la mañana estaban hablando que todo estaba muy bien en Sinaloa y en la tarde pasó lo que pasó con el secretario (general del PAN) en El Fuerte, el cobro de piso lo dicen, identificamos, bueno, pero no solucionaron”, recalcó.

“Y eso qué puedo hacer yo desde el Senado, decírselos, no están haciendo su trabajo, no lo están aplicando, no están pidiendo los recursos necesarios, no tienen una estrategia, el Gobierno no tiene una estrategia clara y no importa, aquí no se trata de identificar (el problema), se trata de solucionar y dé resultados y lo que menos ha tenido este Gobierno de Morena es resultados”.