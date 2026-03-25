No se va alcanzar la meta de saldo blanco si la ciudadanía no apoya: Protección Civil Sinaloa

A pesar de la organización, planeación y comunicación que tienen los diferentes cuerpos de auxilio, la meta de alcanzar un saldo blanco en el próximo periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua en Sinaloa no se va lograr si la ciudadanía no apoya, enfatizó el director del Instituto Estatal de Protección Civil Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

“Sabemos nosotros que la organización, la planeación y la comunicación que tienen los diferentes cuerpos de auxilio, y sobre todo la meta de alcanzar un saldo blanco pues no la vamos a alcanzar si la ciudadanía no nos apoya”, agregó en entrevista previa al macro simulacro de rescate en el mar que se realizó este miércoles en Mazatlán.

“El año pasado la verdad que tuvimos muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, traemos muy buen operativo, trajimos una muy buena campaña y esperemos que esta campaña se empiece a viralizar en todo el Estado de Sinaloa para que no solamente nos cuidemos nosotros los más vulnerables, sino también que las visitas que nos llegan de otros países y del propio País sientan el apoyo, sientan que en el Estado de Sinaloa se está trabajando en muy buena coordinación con todos los cuerpos de auxilio”.

Recordó que ya se tienen cuatro meses trabajando desde el Consejo Estatal de Protección Civil que preside el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, donde se analizan los más de 650 kilómetros que se tienen de litoral.

“El año pasado nos fue bien en el agua, tuvimos un saldo blanco nosotros los cuerpos de auxilio en el agua, sin embargo, queremos nosotros trabajar con los mismos elementos, todavía se incorporaron tres más en estos días, tenemos ya contabilizados 2 mil 353 elementos entre Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y grupos voluntarios”, continuó Navarrete Cuevas.

“Como bien saben aquí en Mazatlán los diferentes cuerpos de auxilio pues es un ejercicio más de los que se están haciendo en todo el estado en la preparación de todos los elementos de los cuerpos de auxilio en la logística, en los puntos que vamos a estar trabajando de los 197 que tenemos analizado en todo el estado dentro de lo que es el mar, centros ceremoniales, balnearios, márgenes de ríos, de canales, es un tema complejo”.

También manifestó que el año pasado se superaron los 2.4 millones de personas movilizadas en Sinaloa durante el periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua, hoy se contempla que sean 2.6 ya que se ha visto importante movimiento en las playas y eso es un indicador para saber cómo va estar la Semana Mayor.

“Sabemos que va ser complejo, sabemos que es un reto, pero siempre los cuerpos de auxilio estamos atentos al 911 al llamado a la ciudadanía, sabemos que el tiempo de respuesta para nosotros es fundamental, pero también el acondicionamiento físico, el tema de la estrategia que vamos a hacer en todo el estado, ya hicimos una reunión aquí en el sur, ya lo hicimos en el centro, en el norte con la finalidad de estar todo lo que es el Consejo Municipal, Consejo Estatal (de Protección Civil) operando en lo que es Semana Santa”, reiteró.

“Y pues recordemos que el evento socio organizativo, que en este caso es Semana Santa, recordemos que mueve al País y Sinaloa es muy visitado, se mueve mucho ciudadana, ciudadano aquí en el Estado de Sinaloa y eso nos convoca a todas y todos a estar atentos de este evento socio organizativo que es muy importante para el Estado de Sinaloa”.