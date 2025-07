No solo las descargas por lluvias ensucian playa Pinitos, sino la saturación de vendedores de mariscos: OAP

MAZATLÁN._ No solo las descargas por lluvias ensucian la playa Pinitos, sino la gran saturación de vendedores de mariscos, indicó Ángel García Contreras, director de la Operadora de Playas, sobre la saturación de vendedores de comida dentro del área de playa se ha convertido en un gran problema que es urgente regular.

“Sí, es un problema que urge regular, porque en otras playas no se permite la venta de comida en las playas, porque no hay las condiciones sanitarias de agua potable o baños, etc. Vamos a checar con Profepa y Semarnat los permisos que han otorgado en la zona”.

Aseguró que el resultado del monitoreo de verano en la calidad del agua de mar en la que se están bañando los visitantes, arrojó 156 NMP/100 ML enterococos de los 200 permitidos, sin que ello represente riesgo para bañarse o de lo contrario ya la hubiera cerrado Cofepris.

Incluso, citó que cuando se inició el proceso de certificación de las playas, la de Gaviotas, también salió altísimo porque para obtener este distintivo se está pidiendo el doble de 100 enterococos, no los 200 del criterio internacional, así que en temporada de lluvias se elevan bastante los niveles de desechos contaminantes.

De acuerdo al criterio internacional, reiteró a la población y turistas que la playa de Pinitos no registra riesgos sanitarios, porque la Cofepris, Protección Civil y en coordinación con la Operadora de playas ya habían aplicado el cierre para que no se metan los bañistas.

“Pero, obviamente, si no los rebasa sigue dentro de la norma, sigue siendo apta y solo con más de 200 NMP se coloca la cinta amarilla y un letrero de peligro para que nadie se meta”.

García Contreras expuso que los resultados de los análisis realizados en esta zona son hasta cierto punto normales, porque sucede cada que llueve al encontrarse al nivel del mar y obviamente no tiene drenaje pluvial y con cualquier precipitación, el drenaje sanitario se desborda.

Explicó que en la zona de esa playa, en temporada de lluvias siempre se incrementa por el desbordamiento del drenaje sanitario a los cauces, finalmente y desemboca al mar.

“Es normal que en esta temporadas se incrementen en algunas zonas, no en todas, pero los criterios internacionales marcan 200 los enterococos como medición extrema”.

García Contreras consideró que la zona en general y la playa es de las más visitadas por ser de las más preferidas, descartando que vaya a ser cerrada porque aún y que salieron las muestras al límite de los enterococos permitidos por la norma, sigue siendo apta para bañarse.

Destacó que esta playa al igual que la de Olas Altas, son de las más emblemáticas de Mazatlán, así que los resultados del estudio de calidad en 22 centros monitoreados en todo el estado que arrojó con elevado nivel de contaminación de desechos por enterococos lo publicó la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtiendo encontrarse cerca del límite permitido para uso recreativo.

Cofepris muestra en su página los monitoreos de 289 destinos de playa en México, de análisis aplicados del 27 de junio y el 3 de julio, una semana antes de que iniciara el periodo vacacional de verano. Pero ya se habían presentado las primeras lluvias inundando esta zona del casco antigüo de la ciudad y dónde precisamente se ubica la popular playa Pinitos.

A partir del 2003, el funcionario municipal contextualizó que México retomó el criterio internacional que estaba desde 1960 a finales, de la Organización Mundial de la Salud para empezar a cumplir con los estándares internacionales con las mediciones del Programa Nacional de Playas Limpias, coordinado por cuatro secretarías, la Semarnat, la de Turismo, de Salud y la de Marina como responsables de tener las playas limpias mediante una estrategia nacional de monitoreos de la calidad del agua constantes por parte de la Comisión Estatal de Riesgo Sanitario de Sinaloa (Coepris), procesados por un Laboratorio acreditado con validación oficial.

Citó que la única vez que ha salido una playa arriba de 800 enterococos fue la de Olas Altas, otra zona que es muy visitada en periodos vacacionales y por la población local, pero fue cerrada por Cofepris ante los riesgos que representó para los bañistas.

Esta playa Pinitos y la de Olas Altas, en el pasado monitoreo de Semana Santa, las mediciones arrojaron 13 NMP/100 ml y 10 recientemente en junio, un nivel mucho muy bajo comparativamente con el último monitorio.