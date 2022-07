‘No soy un rata como los que han estado aquí’, revira ‘El Químico’ ante denuncia de Regidores por luminarias

Ante la denuncia que presentaron regidores del PAS contra él e integrantes del Comité de Adquisiciones, por la compra directa de luminarias a Azteca Lighting, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que no se ha robado nada

“Nosotros entendemos que así son los juegos políticos y máxime en estos tiempos, yo no tengo nada qué ocultar, todo se va a resolver, yo se los dije, soy un hombre de buena fe, no soy un rata como los que han estado aquí, la mayoría, y se va a resolver todo”, expresó Benítez Torres.

-- ¿Son tintes políticos Alcalde?, se le preguntó.

“Todo son tintes políticos, acuérdense que se querían quedar con Mazatlán y yo no lo permití, me atravesé y así me van a estar dando todo el tiempo”, contestó en referencia a la crísis política que se vivió durante los primeros 23 días de su actual administración, luego de que el Partido Sinaloense le exigía el cargo de Secretario del Ayuntamiento para ese instituto político, entre otros puestos que se dijo en su momento se habían acordado previamente.

Benítez Torres agregó que va a esperar a que le notifiquen de esta denuncia que presentaron integrantes del PAS ante la Fiscalía General del Estado en su contra, contra integrantes del Comité de Adquisiciones y quien resulte responsable por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, desempeño irregular del servicio público y coalición de servidores públicos.

Dicha denuncie es por la adquisición de 198 luminarias para la Avenida Doctor Carlos Canseco por cerca de 35 millones de pesos en octubre del 2021 y por la adquisición, también por adjudicación directa, de 2 mil 139 luminarias en 400.8 millones de pesos, precisaron los regidores.

El Presidente Municipal reiteró que esperará la notificación de esta denuncia, pero no le enoja.

“Vamos a esperar, pero no me enoja, yo lo entiendo, no se mandan solos, tienen un líder que él les dice qué hagan”, continuó Benítez Torres, sin precisar a qué persona se refiere, pero en alusión al fundador del PAS y ex Secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Dijo que es muy respetable, pero le tiene sin cuidado la opinión de la Regidora y presidenta del PAS en Mazatlán, Cinthia América Carrasco Valenzuela, de que en caso de que la Fiscalía General del Estado resolviera el ejercicio de la acción penal, en el caso del Alcalde, tendría que darse vista al Congreso del Estado para que hiciera la declaratoria de procedencia porque de las personas demandadas es el único funcionario que tiene fuero.

Benítez Torres recalcó que el Ayuntamiento de Mazatlán procederá legalmente contra cualquier empresa que no cumpla, pues ahí no se apoya a nadie, pero dijo no saber las cifras que se pedirá a Azteca Lighting que le regrese a la Comuna.

“No sé las cifras, yo no me voy a poner la soga al cuello, yo solo sé que estamos trabajando como debe ser y vamos a resolverlo”, continuó el Alcalde.

La Oficial Mayor del Ayuntamiento y presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles del Municipio de Mazatlán, Nayla Adilene Velarde Narváez, expresó que esperará que le notifiquen y ver en base a qué viene la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

“Al principio les dimos las razones y después se les comentó que ya no íbamos a hablar absolutamente nada hasta que tuviéramos resoluciones, pero sobre todo y lo más importante, que íbamos a acatar cualquier instrucción que se nos dé de parte de la Auditoría Superior del Estado o de parte de cualquiera de las autoridades que estén involucradas, y que estén en el ámbito de su competencia”, expresó Velarde Narváez.

Dijo que hasta el momento a ella como presidenta del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán la ASE no le ha notificado nada de alguna resolución en este caso.

“Desconozco si al Secretario (del Ayuntamiento) o al Tesorero se le ha notificado algo, pero por parte del Comité de Adquisiciones no tememos ninguna notificación, ¿por qué?, porque no es porque no haya este tipo de notificaciones, sino que por lo regular la Auditoría (la ASE) se dirige directamente al área de Tesorería, entonces las notificaciones le llegarían a través del Tesorero”, continuó.

“Y lo que hemos tenido que solventar como los papeles o los formatos de por qué se hizo la adjudicación directa, porque fue la excepción a la regla, pues se han entregado en tiempo y forma sin problemas”.