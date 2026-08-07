‘No tengo plan B, porque voy por el plan A’, afirma Tere Guerra

MAZATLÁN._ María Teresa Guerra Ochoa afirmó que enfrenta con seguridad y determinación el proceso interno de Morena para definir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, respaldada por una trayectoria de lucha social, trabajo territorial y cercanía con las causas de las mujeres y de la clase trabajadora.

“No tengo plan B, porque voy por el plan A”, expresó durante un encuentro con representantes de medios de comunicación en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Diputada local de Morena con licencia señaló que, tras recorrer los 20 municipios de Sinaloa, llega fortalecida por el diálogo directo con la ciudadanía.

Explicó que las asambleas, recorridos y encuentros le han permitido conocer de primera mano tanto el reconocimiento a los avances alcanzados como las preocupaciones que aún persisten en materia de seguridad, servicios públicos, vivienda, empleo y oportunidades para las familias sinaloenses.

Guerra Ochoa destacó que llega a esta etapa respaldada por una trayectoria construida durante décadas desde la lucha social, el trabajo como abogada laboralista, académica y defensora de los derechos de las mujeres.

Añadió que esa experiencia se complementa con los resultados obtenidos en el servicio público, particularmente en la ampliación de los servicios de atención y protección para las mujeres, así como en la defensa de los derechos de las y los trabajadores.

Respecto al proceso interno de Morena, sostuvo que mantiene una relación de respeto con quienes también participan en la contienda y reiteró el llamado de la dirigencia nacional a preservar la unidad, colocando el proyecto de Transformación por encima de cualquier interés individual.

Guerra Ochoa aseguró que continuará recorriendo Sinaloa para escuchar a la población, compartir su trayectoria y exponer los resultados de su trabajo, siempre dentro de las reglas establecidas para el proceso interno.

Reiteró que su prioridad es fortalecer la unidad de Morena y mantener la cercanía con las causas y necesidades de las y los sinaloenses.