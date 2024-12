No tienen compromiso con la transparencia ni la rendición de cuentas: Observatorio Ciudadano de Mazatlán

MAZATLÁN._ Como un acto que atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas, calificó Gustavo Enrique Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, la postura de Cabildo por modificar y derogar el reglamento de Gobierno del Ayuntamiento, que busca restringir la participación ciudadana en temas de interés.

Cómo contexto, fue en agosto pasado que la administración del Alcalde Édgar González Zaratáin reformó y aprobó la transmisión de todas las sesiones tanto extraordinarias como ordinarias de Cabildo, así como los temas a tratar en ellas para que fueran públicos, y hoy el nuevo gobierno buscar echarlas atrás.

“Se fueron sobre todo a la reforma, sobre todo los artículos que se propusieron de nueva creación y algunas modificaciones o adiciones a los artículos, van sobre todo el decreto; es decir, no nada más van sobre un tema, sino sobre todo”, dijo Rojo Navarro.

“Todo lo que se propuso en ese momento fue transparencia, fue rendición de cuentas y fue participación ciudadana, y hoy le dan para atrás a todo, absolutamente. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que no tienen compromiso con la transparencia, no tienen compromiso con la rendición de cuentas y sobre todo no quieren participación ciudadana”.

Mencionó que de acordarse estos cambios sería un retroceso a lo que antes de había ganando en cuanto a transparencia , pues también se estaría atentando contra los derechos humanos de los ciudadanos.

“Sí pasa (la modificación) es retroceder, retroceder sobre lo ya ganado, sobre el tema de transparencia. Aquí lo que estamos viendo es que se van únicamente a quitar lo ya hecho y pues sin hacer un consenso, sin hacer una investigación y sobre todo sin presentar un plan que mejore lo que quieren quitar”.

“No debería hacerse, se puede hacer siempre y cuando sea para mejorar, no para retroceder. Aquí se están atentando contra todos los derechos, sobre todo los derechos humanos que tenemos como ciudadanos, de conocer, de saber el trabajo que están haciendo. Hay que recordar que son servidores públicos y que el servicio público nos debe dar rendición de cuentas a los ciudadanos”.

Añadió que no han tenido alguna reunión directa con la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, pero sí tuvieron un acercamiento con los regidores Felipe Parada, Wendy Barajas y Maribel Chollet para hablar con poco sobre el tema.