‘No va a venir más turismo mientras no se sientan seguros, tranquilos y en paz’, advierte Maribel Chollet

A tan solo unos días de comenzar la temporada vacacional de Semana Santa, la regidora por el PRI Maribel Chollet Morán advierte que los hechos violentos que aún se registran en todo el Estado podrían provocar que el turismo decida no viajar a Mazatlán por miedo o falta de garantías en su seguridad.

Aunque desde las autoridades se diga una discurso diferente, Chollet Moralón afirmó que Mazatlán sigue dando notas negativas debido a la poco efectividad del Gobierno por combatir la inseguridad, una situación que influye directamente en el pensamiento de los turistas que viajan por carretera.

“Al día de hoy, simple y sencillamente, yo no quisiera que esa fuera la nota. Mazatlán necesita despuntar. Mazatlán necesita que verdaderamente se le potencialice en su desarrollo turístico, creando más y mejor infraestructura, mejorando las condiciones en el servicio, pero sobre todo siendo verdaderamente atractivo. Sin embargo, hay un tema y un gran reto. Se llama vencer el miedo y combatirlo con seguridad”.

“No va a venir más ni mejor turismo mientras no se sientan seguros, tranquilos y en paz. En una tierra, en una ciudad, que como lo decía ayer, en una de sus principales carreteras de acceso, la carretera sur a Mazatlán, que es de las más transitadas, se venía dando una persecución a balazos en la que pudo haber consecuencias y daños colaterales que al día de hoy hubiéramos estado lamentando”.

Mencionó que la violencia ya ha llegado a golpear directamente en la zona turística, un lugar que se supone tendría que estar bien protegido por las fuerzas policiales.

Sin embargo, afirmó que no existe ese blindaje que tanto presumen las autoridades, pegando de forma notoria en la reservación hotelera.

“También en plena Avenida del Mar y ante los ojos de todo mundo desvalijaron totalmente un negocio que impresionantemente en motocicletas lo robaron. No fue en vehículos, no fue en trailers, fue en motocicletas que estaban cargando. ¿Dónde están esos videos? ¿Dónde estuvo la autoridad? Se supone que es una de las áreas donde más protección y un supuesto blindaje existe. No es cierto, no hay y no nos sentimos seguros”.

“Por eso al día de hoy vayan y pregúntenle al sector turístico cómo van sus reservaciones, para que vean que no logran todavía ni siquiera el 45 por ciento. Esos son los malos resultados de los malos gobiernos que encabeza Morena”, aseveró.

Añadió que actualmente Mazatlán pasa por otros problemas como la falta de insumos en los hospitales y la poca atención a la zona rural, donde los gobernantes prefieren salir a tomarse fotos sin hacer esfuerzo en combatir el mal que realmente está matando a dichos sectores; es decir, la inseguridad.