$!‘No vamos a poder con los gastos’: familia varada en Mazatlán

A las 7:00 horas del jueves la unidad llegó a Mazatlán a hacer una escala y cuando ya iba a reanudar su trayecto con rumbo a Tijuana le dijeron que ya no podía continuar, ya todos los camiones estaban parados.

“Traigo tres hijas y mi esposo y todo está bien caro aquí, compramos acá afuera también, los tacos a 25 pesos”, expresó la señora Cardozo, quien desea que pronto reanude su viaje porque de lo contrario no podrán con los gastos.

MAZATLÁN._ Martha Esther Cardozo y su familia iniciaron si viaje la noche del pasado miércoles en León Guanajuato, con rumbo a Tijuana, Baja California, pero ya no pudieron continuar su viaje en Mazatlán por la violencia registrada en Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán López en Culiacán.

“Ya el camión lo habían ido a limpiar, el camión ya había llegado y ya nos íbamos a ir y dijeron que no”, continuó tras manifestar que les informaron de los hechos violentos en las carreteras de Sinaloa.

Dijo que de acuerdo con sus planes originales, cerca de las 10:00 horas de este viernes ya deberían estar en Tijuana, pero continuaban en Mazatlán sin saber cuándo reanudarían su trayecto y con la preocupación por los gastos adicionales que eso representa principalmente en la compra de alimentos.

“Espero que sí (pronto se reanude el viaje) porque no vamos a poder con los gastos, luego trae tosesilla (una de sus hijas), compramos ahí medicina y como nos dormimos en el piso”, continuó sobre esta situación que le tocó pasar con su familia y decenas de pasajeros.

Por su parte Anahí Suárez dio a conocer que ella llegó desde las 10:00 horas del jueves a la Central Camionera de Mazatlán con rumbo a Ensenada, Baja California, pero tenía planes de transbordar en este puerto porque proviene de Durango.

“Cuando recién me bajé del camión me marcaron y me dijeron de lo que estaba pasando (los hechos violentos en Sinaloa)”, añadió Anahí Suárez tras expresar que ya llevaba hasta la mañana de este viernes cerca de 24 horas en Mazatlán en espera de reanudar su trayecto, sin recibir ningún apoyo, pues ella ha sufragado sus propios gastos adicionales como la alimentación.

Hasta la mañana de este viernes en la Central Camionera de Mazatlán se mantenía suspendida la venta de boletos para todos los destinos del país, hasta que las autoridades indiquen que ya se tienen las condiciones de seguridad para transitar en las carreteras federales que pasan por Sinaloa.