‘Nomás nos dejaron estar media hora, pero dejamos las flores’

Aunque le hubiera gustado que le dieran más tiempo de los 30 minutos que le permitieron, la señora Clara Niebla Sánchez agradeció a las autoridades permitirle junto con sus familiares la entrada para dejar flores en la tumba de su mamá y demás seres queridos que ya fallecieron.

Recordó que el año pasado no se permitió la entrada a ninguna persona el mero 10 de mayo a los camposantos de la ciudad por la pandemia del Covid-19, por lo que en esa ocasión acudió otro día al Panteón Municipal 3, ubicado en la Colonia Esperanza, para visitar la tumba de su mamá.

“Yo vine otro día, porque como decían que iba a haber un relajo, dije, ‘no tiene caso’, mejor vine otro día ya más tranquilo, pero ahora quise venir el día de ella porque dijeron que iban a abrir, pero me encontré con la novedad que media hora, nada más, lo que no entiendo es por qué está tan sólo el panteón”, añadió Niebla Sánchez ante la tumba de su mamá.

“Nosotros nos quedamos casi todo el día aquí con ella cuando venimos (antes de la pandemia del coronavirus), pero lamentablemente ahora no se puede, (otros años) venimos seguido con ella, le gradecemos aquí (a las autoridades) todo lo que están haciendo, que está tranquilo y todo, estar aquí con nuestros seres queridos que es lo que más queremos, nuestros muertitos, que algún día nos vamos a reunir con ellos, todos vamos para allá, nada más que unos se nos adelantan y al rato seguimos nosotros, no sabemos cuándo pero todos llevamos el mismo camino, así es que no hay que temerle a la muerte”.

Reiteró que está muy bien que en esta ocasión les hayan permitido ingresar por lo menos media hora al panteón pues es una ocasión especial el Día de las Madres.

“Es un día muy especial para uno como hijo venir a ver a su mamá y luego que le digan ‘tiene que estar muy poquito’, no me gustó lo que hicieron, pero son reglas que tenemos que respetar, pero ni modo”, recalcó.

Acudió al panteón a visitar a su mamá María Teresa Sánchez Velarde, quien falleció hace año y media y a su papá, que falleció hace 6 años.

“Estamos al pendiente de ella, has de cuenta que está viva para nosotros y aquí estamos, aquí nos encontramos por ser Día de las Madres, estar un rato aquí convivir con ella y ponerla en las manos de Dios, que siga en las manos de Dios”, dijo el señor Juan Martín Medina Luna, nieto de la pareja ya fallecida y el señor Guadalupe González, familiares de la señora Sánchez Niebla.