$!Nombra Alcaldesa de Mazatlán nuevas titulares de Ecología y Tenencia de la Tierra

La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, entregó este lunes los nombramientos a la bióloga Erika García Campos como directora de Ecología y Medio Ambiente, y a Escarlette Torres Ramírez como directora de Tenencia de la Tierra.

Dichas funcionarias se incorporan al Gobierno de Mazatlán con el compromiso de fortalecer las políticas públicas en materia ambiental y de regularización de predios en el municipio, dio a conocer el Gobierno Municipal en un comunicado de prensa con fecha del 4 de mayo.

Agregó que, durante el acto la Alcaldesa invitó a las nuevas funcionarias a dar continuidad y reforzar los programas que impulsan sus respectivas áreas.