$!Nombra Alcaldesa de Mazatlán nuevas titulares de Ecología y Tenencia de la Tierra

La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, entregó este lunes los nombramientos a la bióloga Erika García Campos como directora de Ecología y Medio Ambiente, y a Escarlette Torres Ramírez como directora de Tenencia de la Tierra.
Dichas funcionarias se incorporan al Gobierno de Mazatlán con el compromiso de fortalecer las políticas públicas en materia ambiental y de regularización de predios en el municipio, dio a conocer el Gobierno Municipal en un comunicado de prensa con fecha del 4 de mayo.
Agregó que, durante el acto la Alcaldesa invitó a las nuevas funcionarias a dar continuidad y reforzar los programas que impulsan sus respectivas áreas.
En el caso de Ecología, destacó iniciativas como “Huellitas del Bienestar”, rescate animal, “Guardianes del Medio Ambiente”, “Limpiemos los Manglares” y la campaña de esterilizaciones, acciones que calificó como fundamentales por su impacto social y ambiental.
Por su parte, Erika García Campos expresó su disposición de trabajar en coordinación con las distintas áreas del Ayuntamiento y la ciudadanía para consolidar proyectos que promuevan el cuidado del entorno natural y la protección de la fauna, contribuyendo así al desarrollo sostenible del municipio, añadió el comunicado.
Dijo que Erika García cuenta con experiencia en el ámbito ambiental, al haber laborado en el Gobierno de México dentro de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, en diversos encargos relacionados con la preservación del medio ambiente.
Mientras que Escarlette Torres Ramírez se venía desempeñando como Encargada de la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra, por lo que dará continuidad a los trabajos de regularización, escrituración y ordenamiento de asentamientos en beneficio de las familias mazatlecas, se dio a conocer.