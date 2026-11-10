Nombramiento de Coronel Cruz Domínguez es para apuntalar mando de la Policía Municipal de Mazatlán: Alcaldesa

El nombramiento del Coronel de Guardia Nacional, Remigio Cruz Domínguez como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán es para apuntalar el mando de la Policía Municipal, reiteró la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“He tomado esta decisión para apuntalar el mando de nuestra Policía Municipal con la solidez, la formación y la experiencia que los nuevos retos de nuestra corporación demandan", agregó Palacios Domínguez leste martes durante la segunda conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad que implementó para cada martes el Gobierno Municipal.

Añadió que el Coronel Cruz Domínguez es oficial de Caballería egresado del Heroico Colegio Militar, Licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y cuenta con el Diplomado de Alta Dirección y Gestión Estratégica para Mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se desempeñó como Jefe del Grupo de Análisis Delictivo en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y acumula trayectoria en Mando, Estado Mayor, Operaciones, Administración y Planeación Estratégica.

“Es sin duda un perfil hecho para los tiempos que corren, su experiencia en el análisis delictivo y el la planeación estratégica será clave para leer el territorio, anticipar riesgos y ordenar el despliegue de nuestra Policía con criterio”, recalcó la Alcaldesa en la conferencia en la que el nuevo mando policial no pronunció ninguna palabra.

La conferencia en la Sala de Cabildo también fue encabezada por el Secretario del Ayuntamiento, Abraham Ávalos Osuna.

“Y su formación en mando y operaciones permitirá darle a la corporación una conducción firme, con disciplina y con rumbo en plena coordinación con las Fuerzas Federales y estatales que hoy nos acompañan”.

El lunes en el evento de Firma de Convenios para Reforzar la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, realizada en las instalaciones de la Tercera Región Militar y ante la presencia de integrantes del Gabinete de Seguridad federal y de la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava, Palacios Domínguez anunció dicho nombramiento de Cruz Domínguez como nuevo titular de la SSPM de Mazatlán.

Sustituyó en el cargo a Gabino Ulises Jacobo Guerrero, quien apenas tenía dos meses en el cargo y el cambio se dio luego de que en septiembre y octubre se incrementaron los homicidios dolosos en este Municipio.